- Poliția americana a publicat filmarea accidentului fatal in care a fost implicat o mașina autonoma Uber. Oamenii legii din Tempe, Arizona, a publicat pe Twitter un clip video care combina filmarea din doua unghiuri a accidentului fatal in care a fost implicata o mașina autonoma Uber. Clipul video este…

- O tanara mama in varsta de 25 de ani a trait cea mai mare drama dupa ce si-a lasat fiica pret de cateva minute singura in masina. Cand s-a intors atat autoturismul, cat si micuta de doi ani nu mai erau.

- Profitand de stratul de zapada depus pe carosabil, un barbat din Motru s-a urcat pe snowboard si s-a lasat tras de o masina, pe o strada principala din municipiu.Martorii au filmat momentul si au postat imaginile pe retelele de socializare.Imaginile au fost vizionate si de politisti,…

- Caz șicant in Africa de Sud. O copila a avut parte de un sfarșit ingrozitor, dupa ce a cazut in toaleta din curtea școlii la care studia și s-a inecat. Inițial, s-a crezut ca fetița de cinci ani ar fi fost rapita, dupa ce dascalii au sesizat dispariția ei și a fost trimisa o patrula a poliției…

- O mașina Uber care se conducea singura a omorat un pieton in Arizona. Femeia circula pe jos in momentul in care a fost lovita de mașina, luni dimineața, in orașul american Tempe, scrie ABC News. Vehiculul era in “mod autonom in momentul coliziunii, cu un operator de vehicule in spatele volanului”, a…

- O fata in varsta de 12 ani ar fi fost vazuta in jurul pranzului in zona autogarii din Ploiesti Sud, avand asupra sa doua bagaje tip rucsac. Din cercetari a reiesit ca aceasta ar fi plecat cu un microbuz pe ruta Ploiesti - Bucuresti. La acel moment, minora, care are 1,55 metri inaltime…

- O fetița de doar trei ani a fost violata intr-un autobuz, in timp ce fratele ei de cinci ani il ruga pe agresor sa o lase in pace. Cazul ingrozitor, care șocheaza India, a avut loc in orașul Calcutta, relateaza Daily Mail, scrie agerpres.ro.

- Politistii din Prahova cauta doi copii care au fost luati de tatal lor, fara acordul mamei.In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de lipsire de libertate si nerespectarea hotararilor judecatoresti. Cei care pot oferi informatii care sa conduca la depistarea copiilor…

- O persoana a fost retinuta vineri, la Berna, in urma unei alerte cu bomba, in cartierul garii, a anuntat politia cantonala, scrie AFP. ”Am fost informati cu privire la o amenintare cu bomba”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei cantonale, Christoph Gnagi. ”O persoana a fost arestata…

- Kieron Durkan, un popular fotbalist englez, a fost gasit mort in masina sa, care era parcata intr-o rezervatie naturala. Kieron Durkan a fost gasit la Wigg Island, in Runcon, oras industrial si port din nord-vestul Angliei, unde acesta a copilarit. Poliția a declarat ca nu exista circumstanțe suspecte…

- Bebelușul din Botoșani, scapat din brațe de parinți, a murit, la cinci luni dupa ce a venit pe lume. Fetița a stat mai multe zile in coma profunda la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași, insa corpul ei slabit a cedat. Fetița a fost adusa saptamana trecuta la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, dupa…

- Ionuț Lupescu a vorbit la lansarea candidaturii pentru șefia FRF despre Didi Prodan, fost mare fotbalist roman decedat la doar 44 de ani, la 16 noiembrie 2016. VIDEO AICI! Colegi in Generația de Aur a fotbalului romanesc, Ionuț Lupescu nu l-a uitat pe Didi și a avut lacrimi in ochi atunci cand a vorbit…

- Doua persoane au fost ranite de gloante in noaptea de joi spre vineri in campusul unei universitati din Louisiana, in sudul Statelor Unite, a anuntat conducerea institutiei, precizand ca locul a fost de atunci securizat, informeaza AFP. "Politia universitatii confirma ca un incident implicand mai…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in comuna Rafov, sat Moara Domneasca. Potrivit IJP Prahova, o minora a fost lovita de masina in timp ce se afla in traversarea strazii. Din primele informatii se pare ca victima nu se afla pe trecerea pentru pietoni. Copila,…

- O fetita de sapte ani a fost lovita in plin de o masina in timp ce traversa strada. Incidentul s-a produs in satul Curesnita Veche, raionul Soroca. Copila se intorcea de la scoala din localitatea vecina.

- O fetita de opt ani din Satu Mare a reusit sa ii impresioneze pe salvamontistii din Cavnic, judetul Maramures. Iulia le-a donat toti banii pe care ii avea in pusculita, din dorinta de a-i ajuta sa-si cumpare echipamentele necesare pentru salvarea persoanelor accidentate pe partie.

- Doi romani au fost arestați in Germania pentru ca au omorat o capra de Angora dintr-o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Doi suspecți au fost luați in custodie pentru furtul și uciderea unei capre gravide de la o gradina zoologica, au declarat autoritațile din Berlin. Poliția a arestat duminica…

- Un barbat de 39 de ani și o femeie in varsta de 44 de ani au fost gasite fara suflare, iar autoritațile cred ca cei doi au murit in timp ce faceau dragoste. Cei doi au fost gasiți intr-o mașina...

- O mamica din Sibiu a trait o experiența inedita, sambata seara! Și asta pentru ca bebelușul pe care-l purta in pantece s-a grabit sa vina pe lume, nemaiavand rabdare sa fie... vreun medic prin preajma. Așa ca... fetița a venit pe lume in mașina personala a familiei, in drum catre Maternitate. Din fericire,…

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- Cazul Alyssa Salgado, o mama din Washington, a facut deja inconjurul lumii. Femeia in varsta de 20 de ani a descoperit cu stupoare ca angajatele cresei unde mergea fetita ei si-au depasit cu mult atributiile, scrie perfecte.ro. „Iubesc fiecare por al fetitei mele si tot ce tine…

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte pe…

- Actorul Reg E. Cathey a murit la varsta de 59 de ani. Actorul ar fi suferit de cancer pulmonar. In 2015, Cathey a fost recompensat cu un premiu Primetime Emmy pentru interpretarea rolului Freddy Hayes in serialul „House of Cards”. Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare…

- Șofer luat la bataie cu bata de baseball in centrul orașului Botoșani. Atacatorul este un alt șofer cu 50 de ani mai tanar. Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere, lovire și alte violențe. Incidentul a avut loc sambata, in zona ultracentrala a Botoșaniului, acolo unde un șofer a fost luat…

- Fetița de numai 11 ani a fost dusa de parinți la spitalul Virgen de la Arrixaca, din orașul Murcia, acuzand dureri abdominale puternice. Medicii au constatat ca ea era in travaliu și la scurt timp a nascut un baiețel sanatos. Imediat au fost alertați polițiștii pentru ca nici parinții, nici fetița nu…

- Politistii brașoveni fac cercetari, pentru a identifica un conducator auto care a lovit cu masina o fetita de 9 ani si pe bunica acesteia, in timp ce traversau regulamentar Bulevardul Grivitei. Incidentul a avut loc duminica, in jurul orelor 9.15, cand cele doua victime au fost lovite de o mașina in…

- Politistii din Suceava au deschis un dosar penal pe numele unei femei din comuna Voitinel, judetul Suceava, mama unei fetite de doi ani, pentru vatamare corporala din culpa si rele tratamente aplicate minorului, dupa ce femeia a refuzat sa-si duca la spital fetita care a cazut intr-o oala cu apa…

- O fetița de patru ani din Florida a avut parte de un final tragic în încercarea ei de a gasi niște dulciuri. Copila se afla la bunici și a cautat prin toata casa niște bomboane. Amintindu-și ca bunica ei le ține de regula în poșeta, s-a gândit sa încerce…

- Incident absolut socant, luni, în parcarea unui centru comercial din Cluj-Napoca. Mai multi trecatori au sunat speriati la 112 dupa ce au auzit si au vazut un bebelus care plângea foarte tare, pe bancheta din spate a unui autoturism,

- O femeie de 57 de ani, originara din Nisporeni, care locuia de mai mulți ani în orașul Falești, a murit în aceasta dimineața în drum spre Spitalul raional, unde era dusa cu hipotermie. Un angajat al Secției internare a instituției medicale a declarat pentru IPN ca…

- Autoritațile au intervenit miercuri seara pentru salvarea unor turiști aflați in stațiunea montana Ranca. "Am avut trei intervenții aseara, dupa ora 20.00, cu autoșenilata, cu jandarmii montani, cu Salvamontul și Poliția. Am scos tr...

- Aceasta a fost transferata de urgenta la Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu traumatisme la nivelul mainilor si picioarelor, dar si la nivel lombar. „Am fost solicitati la ora 10,10 sa intervenim la un accident rutier cu victime, produs in localitatea Gorban unde…

- Povestea de iubire cu Veronica Micle, boala care l-a ucis, poeziile citite de generatii intregi, despre toate s-a vorbit si s-a scris mult. La 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, putine mai sunt lucrurile care pot uimi sau surprinde in vreun fel. De exemplu, cati dintre romani au habar ca…

- Accident pe buluverdul Dacia din sectorul Botanica al Capitalei. O soferita a pierdut controlul volanului, a lovit o bordura si s-a rasturnat cu masina. Potrivit martorilor, din fericire, tanara care conducea un BMW X6 nu a avut de suferit.La fata locului a intervenit politia.

- Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate marti dintr-un Apple Store, la Zurich, in Elvetia, unde o baterie supraincalzita a unui iPhone a ranit un reparator si a degajat fum, a anuntat politia, relateaza Reuters. Politia din Zurich a precizat ca incidentul a avut loc in momentul in care angajatul…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 10, in localitatea Satuc din judetul Buzau.0 fetita in varsta de aproximativ 11 ani a murit pe loc dupa ce masina in care se afla a lovit un panou, a ricosat intr o teava de gaze de pe marginea soselei si apoi s a rasturnat.Potrivit opiniabuzau.ro,…

- Un copil de 10 ani a murit, duminica, la iesirea din Ovidiu, judetul Constanta, unde a fost lovit de o masina. Cu numai o zi in urma, o fetita de 6 ani a murit lovita pe o strada de catre o masina, in Navodari.Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul a fost gasit, duminica…

- O fetita de 6 ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost lovita pe o strada de catre o masina, in Navodari, judetul Constanta, informeaza MEDIAFAX.Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul a intrat in stop cardiac imediat dupa impact. Fetita nu a mai fost dusa la…

- Un vehicul al politiei, parcat in fata unei sectii de politie din orasul suedez Malmo (sud), a explodat vineri seara, a precizat politia, care a adaugat ca in urma exploziei nu s-au inregistrat raniti, transmite agentia DPA, citata de Agerpres.Autoritatile cauta acum suspecti. Martori oculari…

- Aflat in Christiania, enclava alternativa a orasului Copenhaga, fondata in 1971 de un grup de hipioti, barbatul a intrat intr-o masina de politie confundand-o cu un taxi. Potrivit Agerpres, el a fost perchezitionat de politisti care au descoperit asupra sa circa 1.000 de joint-uri, a relatat…

- Craciunul este despre daruire, bunatate si acte de caritate. Este lectia de viata pe care ne-o preda o fetita din Statele Unite. Copila s-a jucat timp de 2 ani la aparatele mecanice, doar pentru a le...

- Barbatul care a intrat cu mașina în trecatori la Melbourne, în Australia a ranit în total 19 persoane, însa autoritațile nu trateaza acest caz ca pe un atac terorist. Atacatorul în vârsta de 32 de ani este un australian de origine afgana, care are un trecut…