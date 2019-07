Stiri pe aceeasi tema

- In a doua jumatate a lunii iulie, in tot Timișul va avea loc o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea va avea ca scop examinarea funcționarii sistmeului, prin transmiterea unor mesaje de test catre telefoanele mobile aflate in raza celulelor de telefonie mobila din anumite zone.…

- In perioada 15 – 28.07.2019, in intervalul orar 10.00-12.00 , la nivelul județului Bacau, va avea loc o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului, prin transmiterea unor mesaje de test catre telefoanele mobile aflate in raza celulelor…

- In perioada 15.07-28.07.2019 in intervalul orar 09:00-12:00, la nivelul județului Prahova, va avea loc o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina functionarea sistemului, prin transmiterea unor mesaje de test catre telefoanele mobile aflate in raza celulelor…

- Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului prin transmiterea unor mesaje de test catre telefoanele mobile aflate în raza celulelor de telefonie mobila din anumite zone. Telefoanele configurate pentru recepția mesajelor RO-ALERT și care se vor afla în aria de acoperire…

- Departamentul pentru Situații de Urgența, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, va realiza in perioada urmatoare o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului prin…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, va realiza in perioada urmatoare o noua runda de testari ale sistemului RO-ALERT. ‘Activitatea are scopul de a examina functionarea sistemului…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, va realiza in perioada urmatoare o noua runda de testari ale sistemului RO-ALERT. "Activitatea are scopul de a examina functionarea…

- In perioada urmatoare, Departamentul pentru Situații de Urgența, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, va realiza o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului prin…