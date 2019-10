Stiri pe aceeasi tema

- Sapte cetateni straini, proveniti din Spania, Italia, Lituania, Marea Britanie si Rusia, au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul PTF Aeroport Cluj-Napoca avand asupra lor sau ascunse in bagajele persoanele diferite cantitati de substante interzise, susceptibile a fi droguri de mare risc,…

- Un cetatean elvetian care era in pericol dupa ce velierul cu care naviga pe Dunare s-a rasturnat, avand catargul rupt, a fost ajutat de politistii de frontiera din Mehedinti sa ajunga la mal in siguranta.

- In perioada 7 – 20 septembrie a.c., in județul Suceava s-a desfașurat campania de informare și prevenire „10 pentru Siguranța”, de catre instituțiile care au competența in domeniu, respectiv Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgența, Agenția Naționala…

- S-a dat alerta pe Marea Neagra in aceasta dimineața. Un apelul la 112 anunța ca un pescador romanesc cu șapte persoane la bord este in pericol de scufundare. Pescadorul are o valva de fund defecta care nu s-a mai inchis și apa a intrat masiv in nava.

- Un tanar șofer a creat panica in randul celorlalți participanți la trafic, in aceasta dimineața, dupa ce a leșinat la volan și a pierdut controlul mașinii in care se afla. Acesta s-ar fi aflat sub influența drogurilor, potrivit șoferilor aflați pe drumul Ganeasa-Balș, in județul Olt. Oamenii au povestit…

- Marina regala marocana a salvat 242 de migranti originari din Africa Subsahariana care incercau sa ajunga pe coasta spaniola la bordul unor ambarcatiuni improvizate, a informat vineri agentia de presa marocana MAP, citata sambata de France Presse, potrivit Agerpres. Migrantii, dintre care 50…

- Migrantii, dintre care 50 de femei si 12 minori, au fost salvati in noaptea de joi spre vineri in timp ce aflau la bordul 'mai multor ambarcatiuni pneumatice in dificultate', a adaugat agentia de presa, citand o sursa militara. Migrantii salvati, 'dintre care unii erau intr-o stare de sanatate degradata,…

- Politia din Budapesta a inceput evacuarea locuitorilor din zona parcului Varosliget, in centrul orasului, in vederea dezamorsarii unei bombe neexplodate de mari dimensiuni datand din al doilea razboi mondial gasite in zona, a anuntat vineri dimineata municipalitatea, transmit MTI si Magyar Hirlap…