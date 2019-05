O fosta jurnalista si diplomata din Rusia a fost numita director general al Biroului ONU de la Geneva, devenind prima femeie care ocupa acest post, a anuntat Secretariatul general al Natiunilor Unite, transmite vineri AFP.



Tatiana Valovaia, in varsta de 61 de ani, doctor in economie, ii va succeda danezului Michael Moller, care conduce sediul european al ONU din 2003.



Si alti reprezentanti ai Rusiei au mai ocupat aceasta functie, intre 1993 si 2011, dar Tatiana Valovaia este prima femeie numita pentru preluarea ei.



In prezent, Valovaia este responsabila cu probleme…