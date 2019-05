Tatiana Valovaia, in varsta de 61 de ani, doctor in economie, ii va succeda danezului Michael Moller, care conduce sediul european al ONU din 2003.



Si alti reprezentanti ai Rusiei au mai ocupat aceasta functie, intre 1993 si 2011, dar Tatiana Valovaia este prima femeie numita pentru preluarea ei.



In prezent, Valovaia este responsabila cu probleme de integrare si macroeconomie in Comisia economica eurasiatica de la Moscova, insa si-a inceput cariera ca ziarista la Gazeta economica, in anii 1980, inainte de a intra in diplomatie.



Intre 1989 si 1994, a fost secretar…