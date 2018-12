Stiri pe aceeasi tema

- Maria Butina, o fosta agenta rusa acuzata de infiltrare in grupuri politice si de a influenta politica Statelor Unite este asteptata sa pledeze vinovat, in urma unei intelegeri intre avocatii ei si procurorii americani, potrivit documentelor depuse luni in instanta, relateaza Reuters.

- Vicepresedintele Partidului Democrat din Moldova (PDM) Vladimir Cebotari este invitatul emisiunii „Adevarul Live” de luni, 10 decembrie. Vom discuta cu ex-ministrul Justitiei despre afirmatiile speakerului Andrian Candu, facute la Washington, precum ca Rusia se implica in campania electorala din Republica…

- Slovacia a expulzat un diplomat rus sub suspiciunea de spionaj, a anuntat miercuri premierul slovac Peter Pellegrini, informeaza dpa si Reuters preluate de Agerpres. Presupusul spion lucra la ambasada Federatiei Ruse la Bratislava si este suspectat de a fi "condus activitati de spionaj impotriva…

- Este tensiune militara uriașa in apropierea țarii noastre. Relația dintre Rusia și Ucraina a escaldat brusc, dupa ce 3 nave militare ucrainene au fost sechestrate in stramtoarea Kerci, in zona de acces a Marii Azov. Ucraina instituie legea marțiala de miercuri, 28 noiembrie, de la ora 9, ora locala.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a laudat calitatile si „abilitatile unice” ale spionilor militari ai Rusiei vineri, un semn de sustinere fata de o agentie de spionaj pe care Occidentul a acuzat-o de mai multe atacuri, scrie Reuters.La o ceremonie care marcheaza centenarul agentiei de spionaj…

- Duma de Stat a Federatiei Ruse a adoptat in prima lectura un proiect de lege care simplifica procedura de obtinere a cetateniei ruse pentru „concetatenii de peste hotare", in special pentru locuitorii R. Moldova, Ucrainei sau Țarile Baltice. Facilitatea se refera și la locuitorii din regiunea transnistreana…

- Presedintele PL, Mihai Ghimpu, considera ca nu este corect ca Parlamentul sa organizeze un referendum privind includerea in Constitutie a sintagmei „integrarea europeana este vectorul de dezvoltare al tarii”, in timp ce „influenta Federatiei Ruse pe acest teritoriu este inca foarte puternica, avand…