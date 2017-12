Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Tan Steel Holding SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in Techirghiol. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 24 decembrie 2017, firma are un capital social subscris de 3.300 de lei, integral varsat. Unic asociat in cadrul firmei este Gihan Hasan,…

- Brașovenii au ieșit din nou in strada sambata seara, in spațiul dintre Prefectura și cladirea Modarom, nemulțumiți de modificarea legilor Justitiei Potrivit fortelor de ordine, aproximativ 250 de persoane au protestat, incepand cu ora 18,00, in fata Prefecturii. Aceștia nu s-au mai deplasat in Piata…

- Reprezentațiile atat de așteptate nu pot avea loc, deoarece in aceasta perioada este ger in Biserica Neagra, fiindca aceasta a ramas fara centrala termica. Tradiționalele concerte susținute de Craciun și Anul Nou in Biserica Neagra vor fi intrerupte in acest an. Frigul resimțit in interiorul…

- Traian Berbeceanu i-a criticat dur pe cei de la PSD, dupa ce aceștia s-au folosit de crima de la metrou pentru a justifica modificarile la legile justiției.Unul dintre cei care au criticat in termeni duri gestul social-democraților este Traian Berbeceanu, fost comisar-sef al BCCO Alba Iulia,…

- Presedintele Consiliului de Administratie al SC Compania de Remorcare Maritima Coremar SA Constanta a anuntat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare din data de 24.12.2017, ora 8.30. Astfel, pe ordinea de zi au fost adaugate urmatoarele puncte: aprobarea programului de investitii…

- Duminica, 17 decembrie, intre orele 7 – 17, va fi inchisa circulația pe strada N. D. Cocea din municipiul Brasov. In acest interval orar, dezvoltatorul proiectului AFI din Centrul Civic va muta un transformator electric. Pentru a putea efectua aceasta lucrare, va fi adusa o macara de 72 de tone,…

- Comerciantii de brazi de Craciun vor avea la dispozitie in acest an 24 de locuri special amenajate in cele 5 piete agroalimentare din oras. Pentru atribuirea acestor locuri, Serviciul de Administrare a Pietelor va organiza, in 14 decembrie, de la ora 10, la sediul din Piata Star, o licitatie cu strigare.…

- Reprezentantii Primariei Brasov au sustinut ca vor face controale in perioada urmatoare, astfel ca in preajma sarbatorilor, cand sunt si cele mai multe solicitari, sa nu apara o criza a taxiurilor. Graficele de prezenta a celor peste 1.400 de masini de taxi din municipiul Brasov sunt efectuate prin…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, a declarat luni ca a fost incurajat de partide și lideri europeni, printre care și președintele francez Emmanuel Macron, sa guverneze alaturi de partidul conservator al cancelarului Angela Merkel, pentru a promova reformele europene, informeaza…

- Conservatorii cancelarului german in functie, Angela Merkel, si social-democratii au cazut de acord sa inceapa discutii preliminare in vederea formarii unei noi „mari coalitii“ de guvernare, potrivit unor surse citate de agentia Reuters si tabloidul german „Bild“. Decizia lor vine ca urmare a intalnirii…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a afirmat joi ca exista o intarziere de doua luni fața de graficul lucrarilor la Catedrala Mantuirii Neamului, dar și-a exprimat speranța ca aceasta sa fie depașita prin credința și rugaciune.Alexandru Arșinel atac VIOLENT la Mihai Bendeac: Un…

- Brasovenii sunt așteptati vineri, 1 Decembrie 2017, de la ora 13.00, in Piata Unirii (Prund) din Brasov, la festivitatea dedicata Zilei Nationale a Romaniei, organizata de Uniunea Junilor din Scheii Brasovului si Brasovul Vechi, in parteneriat cu Serviciul pentru Conservarea si Promovarea Culturii…

- Brasovenii, sunt asteptati sa sarbatoreasca romaneste! Ziua Nationala a Romaniei va fi sarbatorita la Brașov, cu Hora Unirii in Piata Sfatului si un spectacol folcloric organizat la Centrul Cultural Reduta. In urma cu 99 de ani, se naștea Romania Mare. Unirea tuturor provinciilor locuite…

- In baza cererii nr. 28842 din data de 10 noiembrie 2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Lyl Activ Food SRL, cu sediul social in Ovidiu,…

- Peste 12 saci au fost umpluți vineri cu gunoaie adunate intr-o acțiune de ecologizare pe Timpa și zona Dealul Melcilor. Acțiunea de ecologizare a fost organizata de Agenția Metropolitana Brașov, care este custodele ariei protejate, cu sprijinul Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt…

- Un copil de 12 ani si o femeie de 61 de ani au fost victimele a doua accidente rutiere petrecute in Brasov in aceste zile. Primul s-a petrecut pe Soseaua Cristianului, dupa ce un minor s-a angajat in travsersarea neregulamentara si fara o asigurare prealabila a strazii. Al doilea eveniment s-a petrecut,…

- Primaria Brasov a postat pe site-ul institutiei si la avizierul de la intrarea spre Modarom propunerile preliminare pentru „PUZ locuinte colective strada Petofi Sandor nr. 43-45”. Astfel, brasovenii pot sa transmita propuneri sau sa isi exprime un punct de vedere pe email, pana pe 16 decembrie, la…

- RATBV S.A. face un apel catre toți brașovenii sa ințeleaga faptul ca orice acțiune de deteriorare, mai ales prin inscripționare cu grafitti, a adaposturilor din stații sau a punctelor de vanzare a biletelor nu fac altceva decat sa genereze costuri suplimentare pentru societate, aceste fonduri putand…

- Pe domeniul schiabil din Poiana Brasov s-au inregistrat temperaturi negative, respectiv minus 5,5 grade Celsius pe partea superioara a masivului Postavarul si minus 3 grade Celsius, in statiune. Astfel, luni au fost pornite tunurile de zapada. Potrivit reprezentantilor Primariei Brasov, au fost…

- Brasovenii au iesit din nou in strada si ieri seara, continuand seria de proteste lansata acum doua saptamani la nivel national impotriva proiectului de modificare a legilor Justitiei, dar si pentru a trage un semnal de alarma cu privire la problemele grave pe care le va crea „revolutia fiscala” incepand…

- Liderii PSD s-au întâlnit la sedinta CExN, la Baile Herculane, pentru a evalua programul de guvernare. Social democrații au aprobat o rezolutie prin care se arata ca ”statul paralel nu lasa PSD-ul sa-si duca la îndeplinire programul de guvernare”. Vicepreședintele…

- "Apelul a fost dat in jurul orei 14.38. O vulpe a intrat intr-un magazin din incinta unui mare supermarket din Brasov, situat pe Calea Bucuresti, dar a iesit si s-a refugiat pe campul din apropierea supermarketului. Nu a fost ranita nicio persoana si nu a fost directionat echipaj la sesizare", potrivit…

- ”Sunt foarte multe presiuni sa organizam un miting de susținere uriaș, ca sa sprijinim și sa aparam Parlamentul. Pentru a apara Parlamentul poate e necesar sa aratam forța printr-un miting uriaș de 1 milion de oameni. Nu este un miting contra cuiva, ci de susținere. Sunt foarte mari presiuni din…

- "In anul 2017, am avut de-a face cu modificari de substanta, unele deja implementate pana acum, altele - discutate si uitate. Sunt modificari care genereaza costuri imense de implementare, cum ar fi contul de TVA sau cele cinci milioane de acte aditionale ce se vor face la contractele individuale…

- Anual, peste 4 milioane de brazi sunt taiati din padurile Romaniei, cu ocazia apropierii sarbatorilor de iarna. Mai mult decat atat, in fiecare an, in Europa, sunt taiați peste 60 de milioane de brazi. Conform Institutului National de Statistica, la nivelul județului Brașov, volumul recoltat de rasinoase…

- Brasovenii au iesit pentru a doua duminica la rand in strada, in noua serie a protestelor #rezist, convocate initial impotriva Legilor Justitiei. Pentru iesirea in strada de ieri s-a mai adaugat un „capat de acuzare” impotriva guvernarii: și anume „Revolutia fiscala”, adoptata de Guvern in sedinta…

- Știrile i-au avut din nou in prim plan pe Liviu Dragnea și Mihai Tudose, care au abordat subiectul schimbarii codurilor fiscale. Din pacate pentru PSD, o greșeala o reprezinta eșecul in privința promovarii tinerilor, pentru ca evenimentul ar fi trebuit sa ii aiba in prim plan. "Spre deosebire…

- La Alexandria, Primaria vrea sa implementeze sistemul electronic de plata a taxei de parcare in Social / In urma unui experiment privind eficienta financiara a parcarilor auto cu plata din Alexandria, s-a ajuns la concluzia ca actualul sistem de plata, direct la incasatori, este unul ineficient.…

- La finele lunii septembrie, rata somajului in judet era de 2,53%, in crestere cu 0,14 puncte procentuale fata de luna anterioara, iar in evidentele oficiale figurau ca inregistrate, in total, 2965 de persoane care cautau un loc de munca. Mai putin de jumatate dintre acestea, respectiv 1072,…

- Antoanela Virginia Comsa, cu 0,00026 din capitalul social, si Gran Via Romania SA, cu 99,99924 din capitalul social, asociati in Epsilon Residence SRL, reprezentata de Silvia Micuta, au luat in Adunarea Generala din 21 septembrie mai mute hotarari. Astfel, a fost aprobata procedura de fuziune cu Maritimo…

- Temperaturile vor scadea in toata tara in urmatoarele doua saptamani, minima va ajunge la -9 grade, iar ploile vor aparea de sambata incolo. Potrivit prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie, valabila in intervalul 30 octombrie - 12 noiembrie, in Transilvania, prima saptamana va debuta cu…

- Elevii din invatamantul primar si prescolarii vor intra astazi, dupa terminarea cursurilor, in vacanta. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, ei se vor intoarce la cursuri luni, 6 noiembrie. Urmatoarea vacanta este cea de Craciun, in perioada 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie…

- Peste 125.000 de firme isi au sediul social in Capitala, ceea ce reprezinta 23,4% din totalul firmelor active din Romania, potrivit datelor colectate de reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB). „Cu o rata a somajului de doar 1,6% fata…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a angajat un fost paznic la sefia Centrului de Protectie a Plantelor Bucuresti. Pentru noua sa functie, Vlad Gheorghe incaseaza in jur de 10.400 de lei, adica circa 2.300 de euro pe luna. 19 19 0 19 0 0 In luna mai 2017, Vlad Gheorghe, presedintele…

- In perioada 16 - 22 octombrie, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane organizeaza o serie de evenimente dedicate marcarii Zilei Europene de Lupta impotriva Traficului de Persoane, celebrata pe 18 octombrie. Aceste evenimente se desfașoara in cadrul campaniei de informare si prevenire „Saptamana…

- Luna octombrie incheie seria evenimentelor muzicale desfasurate in Biserica Neagra. Astfel, joi, 19 octombrie, de la ora 18, Corul „Kantorei St. Katharinen”, din Hamburg, va aduce in fata publicului piese de Bach, Pepping și Telemannn. Corul mixt, de aproape 100 de membri, face parte din viata bisericii…

- Brasovenii care doneaza sange in urmatoarea perioada pot castiga abonamente la Dracula Film Festival, in campania „Oamenii au nevoie de sange! Dracula se descurca”. Spitalul Clinicco Brașov și Dracula Film Festival iși unesc și anul acesta forțele in campania „Oamenii au nevoie de sange!…

- Nitalexil SRL, controlata de Seaside Estate Company SRL si Radu Marin, construieste in zona Teatrului de Vara Complex Perla, statiunea Mamaia. Municipalitatea a emis, in acest sens, pe data de 16 octombrie, Certificatul de urbanism nr. 3105. Potrivit actului, Nitalexil SRL va ridica un imobil P 1E cu…

- Primaria Capitalei urmeaza sa incheie un contract in valoare de 56,3 milioane lei cu firma Comex Rom SRL, care va presta servicii de "inchiriere, amplasare si intretinere a toaletelor automate racordabile la reteaua de canalizare si electricitate, precum si a toaletelor ecologice mobile",…

- Brașovenii pot testa in acest week-end simulatorul cu care se antreneaza piloții de Formula 1. Piesa de rezistența este monopostul Renault. Renault sarbatorește 40 de ani de prezența in Formula 1 și a adus in Romania monopostul R.S. 17 cu care concureaza piloții echipei Renault in Grand Prix-urile…

- Pare plapanda dar are centura neagra la karate, sa știți!! De fapt, așa se relaxeaza, in ceasurile de ragaz, acum puține. Mezina Parlamentului Romaniei se bate pe 22 Octombrie pentru șefia tinerilor liberali. Și crede ca Brașovul va reuși sa-și impuna și la tineri șeful, dupa ce șagunistul Ludovic Orban…

- Sambata, 14 octombrie, creștinii ortodocși o praznuiesc pe Cuvioasa Parscheva. Iata o rugaciune pe care trebuie sa o rostesti daca ai necazuri: „Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis si s-a facut toata faptura, nu intoarce fata Ta de la noi pacatosii, ca sa nu vina asupra-ne mania cea groaznica…

- Social-democrații de la Targu Jiu pregatesc un proiect de hotarare pentru angajarea unui administrator public la primarie. „Concurs transparent, iar cel care va ocupa postul de manager public sa nu fie om al grupurilor de interese&r...

- In cadrul Lunii curateniei - octombrie, Primaria Brașov si Serviciul Local de Colectare Brașov asigura colectarea gratuita a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Cu un apel telefonic la TelVerde 0800 444 800, sau la numarul local 0756 200 201, brașovenii pot solicita preluarea…

- Premierul Mihai Tudose se afla, la momentul transmiterii acestei stiri, la Palatul Cotroceni, unde are o intrevedere cu presedintele Klaus Iohannis, cel mai probabil despre noua criza politica, au declarat surse politice, pentru Mediafax. Social-democratii se reunesc marti, la ora 13.30, la sediul PSD,…

- Brașoveni, atenție la ciupercile din piața! Exista pericol de intoxicație! Este sfatul pe care il dau politistii locali, deoarece piețele agroalimentare din municipiu au fost luate cu asalt de vanzatorii ambulanți de bureți, in special de ghebe. In ultimele zile, agenții de la…

- Surse din PSD au declarat, pentru Replica-INFO HD, ca in urma intalnirii dintre liderii naționali și județeni ai partidului de miercuri seara, care s-a incheiat tarziu, dupa miezul nopții, s-a decis ca Petru Marginean sa ramana candidatul formațiunii politice la funcția de primar al Devei. Social…

- Parintii care au copii in clasa a VIII-a sau a XII-a au acum la dispozitie un ghid care ii invata cum sa isi sustina odraselele in anii de examen. Ghidul este gratuit si este primul instrument de acest gen din Romania. 0 0 0 0 0 0 70% dintre parintii copiilor aflati in anii de examen…

- Brasovenii care sunt calificati in domeniul hotelier-gastronomic si doresc sa desfasoare o activitate sezoniera sau permanenta in Germania, pot opta pentru unul din cele 19 posturi puse la dispozitie de EURES Romania. Salariul difera de la un post la altul, fiind cuprins intre 1.800 si 2.500 euro brut,…