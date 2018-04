O ruda a ducesei Kate, acuzata de “viol comis asupra unei minore”

Stiri pe aceeasi tema

- Socrul Pippei Middleton, sora lui Kate Middleton - sotia printului William, a fost pus sub acuzare de justitia franceza pentru „viol comis asupra unei minore", a anuntat vineri o sursa judiciara.

- David Matthews a fost plasat in custodie, marți, la Paris de catre Brigada de Protecție a Minorilor. Joi, septuagenarul a fost acuzat de "viol asupra unui minor de catre o persoana cu autoritate asupra victimei" și a fost pus sub control judiciar, a declarat aceasta sursa, confirmand informații oferite…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a pus capat agendei sale oficiale pentru a se pregati de nasterea celui de-al treilea copil, care ar putea veni pe lume in orice moment, potrivit printului William, relateaza vineri ziarul spaniol El Pais. Ducesa si printul William au participat saptamana aceasta…

- Presupusul autor al atacurilor in serie cu colete-capcana din Austin a inregistrat un videoclip inainte sa se detoneze, conform informatiilor furnizate de politie, scrie The Guardian.Brian Manley, seful interimar al Politiei din Austin, a spus intr-o conferinta de presa ca inainte sa moara…

- Fostul lider de la Palatul Elysee a ajuns in custodia politiei judiciare din Nanterre, anunta site-ul Le Figaro. Nicolas Sarkozy urmeaza sa fie audiat in privinta unor acuzatii ce tin de finantarea campaniei prezidentiale de acum 11 ani. Mai exact, suspiciunea e ca ar fi primit finantare in campania…

- Un mandat de arestare pe numele surorii printului mostenitor al Arabiei Saudite, Hassa bin Salman, a fost emis la Paris, in conditiile in care printesa este acuzata ca a ordonat garzii sale de corp sa bata un muncitor chemat sa efectueze lucrari in apartamentul sau parizian, anunta AFP.

- Politistii rutieri au retinut, pentru 24 de ore, un conducator auto care circula pe drumurile publice desi avea suspendat dreptul de a conduce si se afla sub influenta alcoolului. La data de 7 martie, in jurul orei 22:45, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat…

- Probabil in amintirea tumultoaselor vremuri adolescentine petrecute la Paris, Victor Ponta a ajuns sa se viseze un „Macron al Romaniei”, dovada clara ca s-a vindecat de acum de „sindromul Erdogan”. Insa nu si de vechiul obicei pesedist al „sapaturilor” interioare… Astfel ca, in plina campanie pentru…

- Nu a fost o surpriza pentru ea ca viața ei va fi rascolita, an cu an, atunci cand s-a casatorit cu Prințul William al Marii Britanii. Au aparut in presa fotografii cu ea defiland intr-un outfit revelator in timpul facultații, altele surprinse in timp ce facea topless intr-o vacanța, iar acum un video…

- Presupusul autor al talhariei de la o agentie de pariuri din Craiova a fost gasit. La aceasta ora are loc o perchezitie in locuinta acestuia, urmand sa fie dus la sediul Politiei pentru audieri.

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Katherine.

- Dupa ce a mangaiat-o pe bot pe „Haute”, vaca-vedeta a Salonului Agriculturii de la Paris, presedintele Frantei a adoptat o gaina rosie, sa aiba oua proaspete la palatul Elysee. Directorul general al fermei Loue, Yves de la Fouchardiere, a reusit o lovitura de imagine dupa ce i-a pus oratania in bratele…

- Kate Middleton este o prezența foarte placuta, iar tenul ei iese repede in evidența! Asta pentru ca se ingrijește zilnic de el. Terapeutul in frumusete al Ducesei de Cambridge a dezvaluit cateva dintre trucurile la care apeleaza ca sa aiba un ten curat, luminos, fara riduri si o piele fina. Deborah…

- Este una dintre cele mai apreciate femei din Casele Regale din lume și, insarcinata in opt luni cu cel de-al treilea copil al sau, Kate Middleton nu inceteaza sa-și surprinda admiratorii. Ducesa s-a tatuat cu henna. Ducele și Ducesa de Cambridge au fost prezenți ieri in Sunderland, oraș in care au participat…

- Ultima aparitie in public a Ducesei de Cambridge i-a atras o multime de critici din partea femeilor celebre de la Hollywood si nu numai. Kate Middleton a fost aspru atentionata, pentru tinuta pe care a purtat-o, pe toate retelele de socializare.

- Cand s-a aflat ca formeaza un cuplu, presa a inceput sa creeze valva, din cauza reputației nedorite a Donnei Air. Acum aflam ca James Middleton a ramas fara iubita, fiind un barbat liber ca pasarea cerului. S-au desparțit! Donna Air (38) a confirmat ca a pus punct relației cu James Middleton (30), fratele…

- Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele BAFTA. Alteta a purtat o rochie vaporoasa, careia i-a asortat un colier de smaralde si o geanta plic neagra. Middleton poarta de regula tinute create de designerul britanic, cunoscuta pentru rochiile de…

- Kate Middleton nu s-a alaturat miscarii „Time's Up”, la gala premiilor BAFTA, care are loc duminica, la Londra, ducesa de Cambridge sosind la eveniment imbracata intr-o rochie verde semnata de Jenny Packham.Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele…

- La data de 15 februarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 6 Poliție au observat o persoana suspecta pe Calea Turzii, care se indrepta spre zona Faget. Imbracamintea și fizionomia corespundeau cu cele ale unei persoane cautate de catre Secția 7 Poliție, care au prelucrat…

- Un barbat baut a injunghiat sase persoane, fara ca viata acestora sa fie in pericol, marti seara in plina strada la Paris, inainte de a fi arestat, a anuntat miercuri o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in jurul orei 23:00 (22:00 GMT) intr-un cartier din nordul capitalei…

- "Serviciul national universal" in Franta, o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron, va fi "obligatoriu", a afirmat marti purtatorul de cuvant al guvernului, stopand speculatiile asupra acestui subiect devenit o bataie de cap pentru executivul de la Paris, scrie AFP.

- Desi nu a cunoscut-o personal pe Prințesa Diana, Kate Middleton ii cinstește zilnic memoria, preluand un obicei al acesteia. Ducesa de Cambridge poarta un colier care simbolizeaza o legatura speciala cu Lady Di. In anul 1982, cand s-a nascut primul lor fiu, Prințul Charles i-a daruit…

- Turneul din Suedia și Norvegia al Ducilor de Cambridge este un prilej pentru Kate Middleton de a etala cat mai mult din colecția sa de paltoane șic, iar astazi am putut avea ocazia de a vedea o superba piesa intr-o nunața de pruna. S-a intamplat cand Kate Middleton a vizitat o școala din Oslo, ea și…

- Nu este prima data cand Kate Middleton (36) ii aduce un omagiu regretatei Lady Diana prin ținutele purtate la evenimentele oficiale, iar superba haina roșie cu imprimeu pied de coq, afișata in a doua zi a vizitei sale din Suedia, este inca un exemplu. Ducii, alaturi de Prințesa Victoria a Suediei și…

- Este vorba despre dosarul retelei de traficanti protejate de politisti, procurori si inalti functionari ai statului, dosar care a fost musamalizat de catre Parchete. O minora sechestrata l-a recunoscut pe fratele sefului SIE, generalul Silviu Predoiu. Potrivit unor informatii scoase la iveala de Catalin…

- Revolutia digitala cucereste si biserica: credinciosii vor contribui la cutia milei si cu cartea de credit. Sistemul a fost introdus in premiera in Franta si functioneaza, deocamdata, in parohia Saint-Francois de Molitor din Paris. In cosul pentru donatii care circula la sfarsitul liturghiilor de duminica …

- In prima zi a acestei saptamani, reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au anuntat faptul caau decis trimiterea in instanta a cauzei ce il vizeaza pe Ionut Ifrim, in calitate de sef al Sectorului politiei de frontiera Giurgiu. Procurorii anticoruptie il acuza pe Ifrim de santaj si cumparare…

- Kate Middleton e hotarata sa nasca la castelul Kensington cel de-al treilea copil. Ducesa de Cambridge ar trebui sa nasca in aprilie o fetița. Kate și William vor ca acest moment sa se intample in intimitatea caminului lor pentru a evita haosul declanșat la nașterea prințului George și a prințesei…

- Doua persoane au ajuns la spital, in acest sfarșit de saptamana, dupa ce au fost acroșate de un autoturism. Dupa impact, șoferul a parasit locul faptei fara incuviințarea Poliției. Polițiști din cadrul Serviciului Rutier s-au sesizat din oficiu, vineri, cu privire la faptul ca in dimineața acelei zile,…

- Daca ești insarcinata și vrei sa nu iei prea multe kilograme in plus, Ducesa de Cambridge e un bun exemplu de urmat! “Rețeta” lui Kate este una foarte simpla! Middleton nu sta deloc liniștita.

- Daca a cazut un politist la datorie, Dumitru Coarna stie. Asa e si normal, sa stie si sa-i apere pe politisti. De asta e lider de sindicat si are afaceri imobiliare profitabile in zona Ghencea. Scuze, asta e din alt text. E unul mai vechi, al colegului Catalin Tache. Daca e ceva la vreun televizor,…

- Deși cele doua viitoare cumnate au o relație buna, dupa spusele lui Meghan, și chiar ale lui Harry, noi am sesizat deja o rivalitate intre cele doua in ceea ce privește percepția lor de catre simpatizanții regali. In sensul ca aceștia s-au imparțit in doua tabere, una susținand ca Meghan este cea mai…

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene ’Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania. Potrivit politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote ’Ndrangheta, activa in regiunea Calabria din sudul Italiei. Operatiunea…

- Astazi, este ziua de naștere a celei mai simpatice ducese din lume. Ok, poate ca suntem subiectivi, dar trebuie sa recunoașteți ca soția Prințului William este una dintre cele mai urmarite figuri regale. Ei bine, astazi, pe 9 ianuarie, Kate Middleton implinește 36 de ani, o zi care vine dupa o alta…

- Ducesa de Cambridge si sotie a Printului William, Kate Middleton implinește astazi, 9 ianuarie, 36 de ani. Noi te invitam sa descoperi, de ziua Ducesei de Cambridge, cinci lucruri mai puțin cunoscute despre viața ei! Foto – Northfoto

- Multe au fost bancurile cu militieni. Unele s-au perpetuat si in era Politiei. Din nefericire, s-au mai perpetuat si prostia, reauavointa si faradelegea au reusit sa ramana in randurile noii Politii. Acestea au facut ca niste politisti sa aiba nevoie de trei zile ca sa-si recunosca colegul ca fiind…

- Turnura neasteptata in cazul care a socat Bucurestiul si, foarte probabil, un caz fara precedent in cazul Politiei autohtone: suspectul in cauza este om al legii, in Capitala. Nici bine nu se aflase ca un suspect in cazul de pedofilie a ajuns la audieri, ca s-a descoperit o informatie absolut socanta.…

- Un caz care a pus pe jar deopotriva oamenii legii si opinia publica, mai ales ca este vorba despre o situatie in care au fost implicati doi copilasi, a generat o adevarata mobilizare prin intermediul presei si al Internetului. Se incearca sa se dea de urma unui barbat surprins de camerele de supraveghere…

- In urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au identificat doi barbati banuiti de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala. Cei doi au fost retinuti pentru 24 de ore, iar ulterior arestati preventiv pentru 30 de zile. Conform probatoriului administrat,…

- Nunta prințului Harry cu Meghan Markle va aduce 500 de milioane de lire la bugetul Marii Britanii. Cea mai mare parte a banilor vor veni din turism, iar restul din vanzarea de produse personalizate, scrie Reuters. Estimarile realizate de Oficiul de Statistica a Marii Britanii, in aprilie 2011, cand…

- In aprilie 2011, in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord a fost inregistrat un total de 350.000 de vizitatori peste media lunii anterioare – crestere generata de nunta printului William cu Kate Middleton, potrivit Oficiul pentru Statistici Nationale. Compania de consultanta in afaceri…

