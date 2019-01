Stiri pe aceeasi tema

- O femeie romanca, stabilita in Anglia, a fost ucisa cu bestialitate de iubitul ei. Acesta a injunghiat-o de 25 de ori, in gat, in piept și in abdomen. Femeia a murit a doua zi, la spital. Gediminas Jasinskas, in varsta de 29 de ani, o amenințase pe romanca Cristinei Magda-Calancea ca "oriunde te vei…

- Un roman a injurat pe Faceboook "i a plEtit. A plEtit la propriu pentru cE a primit o amendE usturEtoare. BErbatul din BrEila a adus injurii pe internet unor persoane, iar fapta sa nu a rEmas nepedepsitE.

- Portarul roman, Costel Pantilimon, a primit un gol in partida Nottingham Forest - Preston North End din etapa cu numarul 21 din Championship, gol care a adus si esecul formatiei sale. Meciul s-a incheiat 0-1, iar fanii lui Forest nu il mai vor pe goalkeeper-ul roman in poarta echipei.

- La doar șapte ani, un baiețel a fost capabil de un gest absolut induioșator pentru parintele sau care s-a stins din viața. Jase Hyndman, din Anglia, și-a pierdut tatal la varsta de patru ani și de atunci incearca sa ii serbeze mereu ziua de naștere.

- Tatal tinerei macelarite de iubitul din Ploiești a facut primele declarații. Barbatul a marturisit ca și-a dat seama ca ceva nu este in regula in urma cu doua luni. Timp de mai multe luni, o fata de 17 ani din Ploiești a trait un coșmar alaturi de barbatul care ii era iubit. Agresorul a batut-o, […]…

- Unei romance de 46 de ani i s a interzis sa se mai apropie de locuinta sa din localitatea italiana Monte San Giusto, provincia Macerata, unde locuia cu sotul sau, un barbat italian de 47 de ani. Potrivit ziarului Corriere Adriatico, citat la rotalianul.ro, carabinierii au descoperit ca barbatul italian…

- Este greu sa intreții o relație la distanța, indiferent cum te cheama. Alexia Eram simte asta pe pielea ei, dupa ce a plecat sa studieze in Anglia. Fiica Andreei Esca nu și-a lasat doar familia in urma, ci și prietenii și pe Mario Fresh, iubitul ei.

- Georgiana Epure e o romanca de 24 de ani care a absolvit sefa de promotie la o universitate din Anglia, preda vara la alte doua universitati de elita din lume, iar acum se afla intr-un internship la Curtea de la Haga.