- O romanca a fost protagonista unui incident șocant, petrecut in regiunea Ravenna, Italia. Femeia a injunghiat un capitan al Garzii de Coasta, in timpul paradei militare organizata in acea zona.

- Incident socant, duminica seara, in Olanda, acolo unde sute de romani protestau, dupa inchiderea sectiei de vot. Oamenii legii au intervenit si chiar i-au batut pe unii dintre ei cu bastoanele.

- O romanca de 19 ani, gravida, a fost lovita de masina in apropiere de Torino, Italia. In urma accidentului, tanara a fost transportata la spital si supusa de urgenta unei operatii de cezariana, pentru salvarea bebelusului pe care il purta in pantece.

- Cadavrul romancei a fost descoperit de ginerele batranei, care a venit in vizita, a anunțat observator.tv. Tragedia s-a intamplat sambata, dupa ora 19.00. Barbatul a sunat la numarul unic de urgenta, insa echipajul de prim-ajutor venit la fata locului nu a mai putut face nimic pentru romanca,…

- Un milionar elvețian a fost falit de o romanca superba, fiica de profesoara, pe care a contactat-o pe un site de escorte, in timp ce se afla in proces de divorț cu soția lui. Barbatul, in varsta de 58 de ani, s-a casatorit cu tanara din Romania, in varsta de 23 de ani, dupa care a inceput coșmarul vieții…

- Ramona Olaru, asistenta de la "Neatza cu Razvan si Dani", a avut parte joi dupa amiaza de un incident socant in trafic. Vedeta a ramas pur si simplu fara cuvinte atunci cand o alta femeie din trafic, i-a lovit masina.

- Mariana Turcu din Dorohoi lucreaza in Italia de 10 ani. Este una dintre miile de romance care lucreaza ca ingrijitoare de batrani in Italia. “Distanța omoara iubirea intr-o relație”, spune Mariana Turcu...

- Imagini cutremuratoare la inmormantarea Nicoletei, romanca ucisa salbatic in Italia, apoi incendiata. Mii de oameni au venit sa o conduca pe ultimul drum ... The post Imagini cutremuratoare la inmormantarea Nicolettei, romanca ucisa salbatic in Italia, apoi incendiata (video) appeared first on Renasterea…