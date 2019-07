Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii despre trecutul lui Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal! Barbatul a petrecut o perioada in Italia, in urma cu aproape opt ani. Se stie ca acesta are interdictie in aceasta tara, dupa ce ar fi incercat sa o batjocoreasca pe fiica unei femei care ii era amanta.

- Tanti Nuța sta de-o viața in casa din Caracal, e vecina cu Gheorghe Dinca, il știe de ani buni și nu-i vine sa creada ca este un criminal. Femeia a povestit ca știa ca barbatul e afemeiat și ca se poarta urat cu femeile, acesta fiind motivul pentru care soția sa a plecat la munca in Italia, sa scape…

- Gheorghe Dinca locuia singur in Caracal, dupa ce soția lui, Elena Dinca, hotarase sa se desparta de acesta și ca locuiasca in Italia, alaturi de copiii cuplului. Acum, ies la iveala detalii șocante despre viața de familie a lui Gheorghe Dinca, dar și despre cum s-a comportat barbatul de 66 de ani, la…

- Barbatul acuzat de uciderea celor doua fete in Caracal, Gheorghe Dinca, a fost internat de mai multe ori la Psihiatrie. Potrivit unor surse medicale, barbatul suferea de mai multe tulburari de comportament, unele aparute in urma consumului de alcool.

- In timpul audierilor de duminica noaptea, Gheorghe Dinca le-ar fi spus anchetatorilor ca a ucis-o pe Luiza Melencu la mijlocul lunii iulie dupa ce a ținut-o trei luni sechestrata, scrie Adevarul citand surse judiciare. Criminalul din Caracal a spus ca dupa ce a violat-o timp de trei luni pe Luiza, tanara…

- Dupa ce a negat, cat a putut, ca ar ști ceva despre soarta celor doua adolescente disparute din Caracal, criminalul Gheorghe Dinca a inceput sa coopereze cu anchetatorii. Barbatul susține ca a ținut-o pe Luiza Melencu in casa sa trei luni. A violat-o de nenumarate ori, a ucis-o și i-ar fi aruncat trupul…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, scrie mediafax.ro."Da, este adevarat. A recunoscut ca le-a omorat pe amandoua.

- Barbatul a amintit și de faptul ca i-a lovit copiii in repetate randuri și a primit interdicție sa mai plece in Italia, dupa ce ar fi incercat sa o agreseze pe o tanara. Potrivit sursei care a dorit sa iși pastreze anonimatul, tatal lui Gheorghe Dinca se ocupa de ucisul cailor bolnavi. Crescut in…