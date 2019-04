O româncă și fiica ei de opt ani, victime ale unui criminal în serie O romanca și fiica ei in varsta de opt ani au fost ucise de un criminal in serie in Cipru, impreuna cu alte cinci femei, relateaza presa locala, citata de site-ul postului BBC. Un barbat de 35 de ani a fost retinut saptamana aceasta, dupa ce politistii au strans probe care aratau ca a ucis […] Articolul O romanca și fiica ei de opt ani, victime ale unui criminal in serie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

