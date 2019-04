Stiri pe aceeasi tema

- O poveste de groaza se contureaza in Cipru. O romanca de 35 de ani si fetita ei de 8 ani, disparute in urma cu 3 ani, ar putea fi victimele unui criminal in serie, arestat acum de autoritatile de la Nicosia. Suspectul, ofiter de cariera in armata, a recunoscut ca a ucis 7 femei si […]

- Romanca și fiica ei, ucise in Cipru, au fost identificate. Potrivit buzau.net, este vorba desre o femeie de 36 de ani, care a disparut alaturi de fiica sa in 2016. Livia Florentina Bunea, din...

- Romanca și fiica ei, ucise in Cipru, au fost identificate. Potrivit buzau.net, este vorba desre o femeie de 36 de ani, care a disparut alaturi de fiica sa The post Romancele ucise de un criminal in serie in Cipru au fost identificate appeared first on Renasterea banateana .

