O româncă și fiica ei de 8 ani, ucise de un criminal în serie din Cipru ​Un barbat din Cipru a recunoscut ca a omorât șapte femei și fete, presa locala spunând ca este vorba de primul ucigaș în serie de pe insula, scrie BBC.



Doua cadavre au fost gasite într-un puț de mina luna aceasta, iar un al treilea a fost descoperit joi. Principalul suspect, un ofițer de armata grec cipriot în vârsta de 35 de ani, ar fi admis ca a comis și alte crime.



Poliția cauta acum cadavrele folosind informațiile furnizate de acesta.



Printre cele ucise sar afla o femeie din India sau Nepal și o femeie din România și fiica

