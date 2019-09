O româncă și-a ucis bebelușul și l-a aruncat într-un tufiș O romanca a fost arestata de polițiștii italieni, dupa ce bebelușul ei a fost gasit mort intr-un tufiș pe marginea drumului. Presa italiana scrie despre un cazul șocant al unei romance din comuna Lana (provincia Bolzano) și-a omorat bebelușul de numai o zi și l-a aruncat intr-un tufiș. Cadavrul a fost descoperit, luni, de un turist german, care a alertat imediat autoritațile. VEZI DETALII CUTREMURATOARE DIN ANCHETA PE STIRIDIASPORA.RO Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

