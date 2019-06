Stiri pe aceeasi tema

- Caz revoltator in Italia, in zona provinciilor Agrigento și Trapani. O fata de 13 ani a fost obligata de propria mama, o romanca, sa se prostitueze. Fata era fortata sa se culce cu diversi barbati, pentru bani. Ieri dimineata, carabinierii din Sciacca, au arestat sase persoane. Impreuna cu mama fetei,…