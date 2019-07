Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care a fost implicata o autospeciala a politiei s-a produs duminica, pe Podul Garii din municipiul Sibiu. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, citat de Ora de Sibiu, unui conducator auto i s-ar fi facut rau la volan, in timp ce se deplasa spre centru, si a patruns…

- Un barbat de 50 de ani, din Bogdanești, are dosar penal, dupa ce s-a urcat baut la volan și a ajuns cu mașina intr-un șanț. S-a intimplat ieri, in jurul orei 17.00, pe DN2, la Bunești. Barbatul le-a spus polițiștilor ca a intrat cu partea dreapta a mașinii pe pietriș, a derapat ușor și a […]

- Un tanar de 21 de ani, din comuna Arbore, este cercetat penal, dupa ce, noaptea trecuta, s-a urcat la volan in stare avansata de ebrietate și a ajuns cu mașina intr-un șanț de pe raza comunei. El le-a spus polițiștilor deplasați la fața locului in urma unei sesizari ca in timp ce mergea cu mașina […]

- Politistul din autospeciala rasturnata la Ploiesti avea o alcoolemie de 0,31 mg l in aerul pur expirat, transmite observatorulph.ro.Accidentul produs miercuri dimineata la Ploiesti, putin dupa ora 6.00, in spatele Hotelului Prahova din Ploiesti, au sosit mai multi colegi ai politistului. Acesta este…

- Duminica dimineața un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a fost sesizat despre faptul ca, pe B-dul 1 Mai din localitate s-a produs un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, inca conducatorul auto pare sub influența alcoolului. Polițiștii deplasați operativ la fața locului…

- Trei persoane au ajuns in spital, in aceasta seara, dupa un accident rutier care a avut loc in apropiere de Timișoara. Printre acestea se numara și un copil in varsta de 11 ani, pasager intr-un autoturism. Totul s-a intamplat din pricina unui șofer care nu a acordat prioritate, in localitatea Moșnița…

- Dupa o luna de cautari, politistii suceveni au reusit sa il prinda pe “Tarzanel”, pustiul de 14 ani care, in luna februarie, s-a urcat la volan si a provocat un accident la Radauti. Adolescentul a ajuns in arestul Politiei, iar acum trebuie sa dea socoteala pentru un sir lung de infractiuni, intre care…

- O tanara de 18 ani beata peste masura, a facut show și a pus pe jar oamenii legii. Incidentul a avut loc aseara pe strada Maria Dragan din sectorul Ciocana al Capitalei.Tanara a fost reținuta de poliție, dupa ce se deplasa haotic pe strazi.