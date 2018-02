Stiri pe aceeasi tema

- Imagini scandaloase suprinse intr-un avion plin cu romani, intr-o cursa spre Italia. Inregistrarea a fost postata pe Facebook in urma cu putin timp si surprinde momentul in care o femeie de etnie roma injura o insotitoare de zbor. A

- Detalii tulburatoare in cazul crimei care a ingrozit Italia in octombrie 2017. Suspecții, doi tineri din judetul Iasi, arestati in Italia, ar fi comis oribila fapta pentru cateva sute de euro. Pe data de 9 octombrie 2017, Florin Buzila (19 ani) si Paul Todirascu (18 ani) au intrat in casa Alinei Elena…

- Suedia si Spania se vor intalni duminica, de la ora 21:30, in finala Campionatului European de handbal masculin din Croatia. Este probabil si cea mai neasteptata finala din istoria competitiei, avand in vedere ca toata lumea astepta Franta, Danemarca si Croatia in finala. Franta si Danemarca vor…

- O românca a fost pacalita de o vrajitoare, în Italia. Convinsa ca vrajile și magia o vor scapa de deochi, tânara de 33 de ani i-a platit unei vrajitoarei din Ladispoli suma de 15.000 de euro, ca sa-i citeasca viitorul. Tânara stabilita în Italia a luat legatura…

- Florin Stefan (35 ani) si Claudiu Negrea (23) sunt doi tineri fotografi de evenimente din Romania care vor merge 900 de kilometri pe jos pentru a sprijini reabilitarea Compartimentului Clinic de Boli Infectioase Copii din Arad. Claudiu a promovat prin imagini pana acum intreg proiectul, insa a venit…

- Majoritatea companiilor din industria de tehnologie au lansat in ultimii ani boxe wireless inteligente, echipate cu asistenti virtuali si tot felul de functii smart home. Apple e putin in urma la acest capitol, compania prezentand abia la jumatatea anului trecut HomePod, alternativa cu Siri pentru utilizatorii…

- Clipe de coșmar, luni dimineața, pentru o românca în vârsta de 43 de ani care a suferit o tentativa de viol din partea unui cetațean tunisian. Femeia a fost atacata în via dei Sassi, Italia.

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati. Pe de alta parte, in Romania constructorul auto a continuat sa fie lider de piata,…

- O romanca in varsta de 35 de ani a fost ucisa in Italia, pe trecerea de pietoni. Femeia avea doi copii si a plecat in Italia pentru a castiga bani sa le ofere copiilor ei un viitor mai bun. Aceasta era originara din judetul Iasi si era mama unei fetite de 7 ani si a unui un baietel de 11 ani pe care,…

- Un vasluian si-a ucis fosta iubita in Marea Britanie, dupa ce ar fi prins-o cu patronul unui magazin. Cei doi au avut o relatie de dragoste, care s-a incheiat in urma cu ceva timp. Genu Armeanu, un vasluian in varsta de 45 ani, este banuit ca a comis o crima oribila in Marea Britanie.…

- ”Azi dimineata in zori s-a stins din viata colegul meu de liceu, colaboratorul meu de la Senat si prietenul meu Andrei Alexandru. Era un om puternic, cu convingeri solide asa cum putini oameni mai intalnesti azi. Dar din pacate pentru el si pentru cei apropiati lui nu a reusit sa invinga in aceasta…

- Finalul tragic al unei mame, care a murit încercând sa-și salveze copilul, a fost relatat de fiica sa pe o rețea sociala. Charlotte Reat a povestit cum mama ei s-a dovedit a fi o adevarata eroina salvând-o de un agresor care voia sa o atace. Din nefericire, a evitat…

- MAE pune la dispoziția romanilor „Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile de iarna 2017”, care conține recomandari in cazul calatoriilor in afara țarii și informații de interes pentru cele mai frecventate destinații turistice din aceasta perioada, potrivit unui comunicat de presa. „Ghidul de calatorie…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei. Guvernul adoptase ordonanta de urgenta la inceputul lunii august, iar din septembrie a intrat in vigoare. "Indemnizatia lunara se stabileste in cuantum de 85% din media…

- Rusia a dejucat in atentat asupra catedralei din Sankt Petersburg, cu ajutorul CIA. Informațiile oferite de Agenția Centrala de Informații a SUA au ajutat membrii serviciilor secrete ruse sa opreasca un atac terorist, relateaza BBC News. Ajutorul oferit de CIA nu era cunoscut pana acum. Informația a…

- Trei tineri au plecat dintr-un restaurant fara sa plateasca. Gestul lor nu a fost intenționat, insa. Dovada in acest sens este scrisoarea primita de proprietarul localului cateva zile mai tarziu. El a primit banii prin poșta, relataza Daily Mirror. Trei barbați au luat cina intr-o seara la restaurantul…

- FCSB face apel la fani, pentru meciul cu Viitorul, programat duminica, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. Infrangerea liderului CFR Cluj, 1-2, la Craiova, a relansat lupta pentru titlu de campioana. Trupa lui Dica se poate apropia la doua puncte daca va caștiga ultimul joc din acest an. Oficialii vicecampioanei…

- O britanica are un plan cel puțin bizar cu cenușa mamei sale. Ea vrea sa o manance la masa de Craciun, alaturi de preparatele preferate ale mamei sale. „Este singurul lucru care ma face sa rezist primului Craciun fara ea”, a spus Debra Parsons, in varsta de 41 de ani. Debra Parsons și-a pierdut mama,…

- Soțul Magdei Vasiuliu a facut anunțul in prag de sarbatori, dupa ce prezentatoarea tv a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși anunța fanii cia vrea sa iși transporte cei doi patrupezi, in Italia. Magda Vasiliu a postat un mesaj pe Facebook, unde a cerut ajutorul unui veterinar, pentru…

- Continutul video de pe Facebook va debuta cu o reclama, desi initial Facebook a încercat sa evite reclamele care pornesc la începutul filmarilor postate în cadrul propriei retele sociale. Numita pre-roll, acest tip de reclama va începe în momentul în care utilizatorul…

- Poza a adunat rapid sute de distribuiri și comentarii, numeroși oameni declarandu-se șocați de aceasta intamplare, care, chipurile, ar fi avut loc in centrul Timișoarei. O verificare chiar și sumara ar fi aratat, insa, ca știrea este complet falsa. Mai exact, ieslea din centrul municipiului…

- Fesul lui Dacian Cioloș a devenit subiect pe Facebook. Ambasada Suediei promoveaza pe contul de Facebook caciula purtata de fostul premier la protestele de duminica seara. Nu de dragul lui Cioloș insa. Ambasada se lauda ca Dacian Ciolos a purtat la protestele de duminica seara o caciula confectionata…

- In primul episod al serialului ,, Romani pana la moarte ” mergem in Botoșani, unul dintre cele mai sarace județe din Romania, de unde mii de oameni pleaca anual la munca peste hotare. Printre ei s-a numarat și Edy. Un telefon primit la miezul nopții i-a anunțat pe unchiul și matușa lui, cele mai apropiate…

- Ecaterina Bursuc avea 44 de ani si era din din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava. Tanara locuia si muncea de mai mult timp in Carmagnola, in Italia. Femeia a facut un accident vascular cerebral, in timp ce era pe strada, si a intrat disperata intr-un bar sa ceara ajutor.

- In comuna Scarisoara din judetul Olt, elevii nu lipsesc de la scoala, impulsionati de cadourile pe care le vor primi de la Mos Craciun. Copiii care nu au nicio absenta vor primi cadourile mult dorite, de la hoverborduri, sanii, mingii, dar si ale jucarii. Cadourile vor fi castigate in urma unei tombole.…

- Facebook a lansat, luni, in Statele Unite, o versiune a serviciului de mesagerie Messenger destinata copiilor. Messenger Kids este o aplicatie "de mesagerie video si text conceputa pentru ca cei mici sa isi poata contacta familia si prietenii aprobati de catre parintii lor", care pot "controla…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele…

- Noul an care incepe peste o luna pare sa nu fie unul la fel de bun pe cum il prognozeaza guvernanții, cel puțin daca ii dam crezare fostului premier Victor Ponta. Intr-o postare pe Facebook acesta vorbește despre „haosul...

- Potrivit unui comunicat transmis joi seara de MAE, consulul oficiului Bari care s-a deplasat in regim de urgenta in localitatea Lamezia-Terme, unde s-a intalnit cu romanca si cu reprezentanti ai politiei locale. In prezent, femeia este internata, sub supraveghere, intr-o unitate sanitara si beneficiaza…

- E cunoscut faptul ca Simona Halep are o relatie speciala cu Ion Tiriac, dar aflam ca omul de afaceri este mai mult decat un sfatuitor pentru liderul mondial! Tiriac este un idol pentru Halep, sportiva fiind data de gol de o fotografie pe care si-a facut-o in propria locuinta din Bucuresti. …

- Compania Prestige Tours a anuntat, ieri, ca incepand de anul viitor va oferi noi destinatii in Turcia, cu zboruri directe de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare" Suceava. In cadrul Targului de Turism al Romaniei, care se desfasoara zilele acestea la Bucuresti, Prestige Tours a anuntat ca de ...

- Infirmiera romanca se dezlantuie fara mila asupra batranilor neputinciosi, scrie stirilekanald.ro. Ii loveste, ii scuipa si ii injura neincetat. Totul, pentru ca bietii bolnavi indraznesc sa-i ceara femeii ajutor sa se ridice. Citeste si Papa Francisc a primit cadou un Lamborghini Huracan…

- „Relatia UDMR-PNL e o relatie care in acest moment e destul de incarcata de niste declaratii din partea colegilor de la PNL. Nu poti sa chemi motii si sa spui sa fie pregatiti la Tebea ca vor fi chemati iarasi in lupta impotriva maghiarilor, nu poti spune ca sef de partid asa ceva, iar apoi sa ceri…

- Iubitul Mihaelei Radulescu este in doliu dupa ce prietenul lui, sportivul rus Valeri Rozov, a murit intr-un accident. Valery Rozov, cunoscut pentru sariturile sale de basejump pline de adrenalina, a murit in urma unui accident in timp ce efectua sarituri in munții Himalaya. Accidentul a avut loc in 12 noiembrie,…

- Anda Calin, iubita lui Liviu Varciu, a postat pe pagina de Facebook un video emotionant cu fetita lor la baita. Imaginile sunt induiosatoare. Prietenii virtuali nu au ezitat sa-i felicite si sa le doreasca multa fericire impreuna. Vezi si: Liviu Varciu a facut publice primele fotografii…

- Facebook, fara indoiala, a ajuns sa ne influențeze foarte mult viețile. Și, din cand in cand, cate un fost angajat vrea sa ne arate „lumina“. Facebook este o companie de miliarde de dolari acum, dar in urma cu 13 ani era diferita. Era un startup care putea doar sa viseze ca va influența sau chiar […]

- Gina Felea, devenita cunoscuta dupa ce oferea locuri de munca in clubul ei de noapte din Torino s-a reprofilat. Gina Felea, cunoscuta și ca ”diva de la Murgeni”, o romanca stabilita in Italia devenita cunoscuta pentru ca oferea tinerelor din Romania locuri de munca in clubul ei de noapte din Torino,…

- O românca de 19 ani a avut parte de un sfârșit cumplit, cadavrul ei fiind gasit desfigurat și prezentând 26 de lovituri de cuțit, într-o padure din Franța. Femeia a fost ucisa cu brutalitate în urma cu un an, în decembrie 2016, cadavrul ei fiind descoperit…