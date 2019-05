O romanca le-a scris politistilor din Munchen pentru a le multumi pentru interventia la vot. A primit si raspuns

O romanca a trimis un mail de multumire politistilor din Munchen pentru modul in care au intervenit duminica pentru a-i ajuta pe cei din diaspora care asteptau de ore in sir la coada incercand sa ajunga in fata urnelor.



Intr-o discutie pornita de la faptul ca politistul din Munchen care i-a ajutat pe romani in ziua votului a primit consumatie gratuita pe viata de la doua cluburi din Brasov, tanara a spus ca a trimis un mail de multumire politistilor si ca a primit si raspuns.



