- Inspecția Judiciara a demarat verificari la Parchetul Judecatoriei Sectorului 5, dupa ce s-a autosesizat cu privire la informațiile aparute in spațiul public despre dosarele penale mai vechi in care ar fi fost vizat polițistul pedofil și care au ramas nesoluționate. Sesizarea din oficiu are in vedere…

- Agentia americana de rating Fitch a reluat miercuri avertizarea referitoare la posibilitatea ca SUA sa isi piarda ratingul de top “AAA”, daca plafonul datoriei nu va fi ridicat in lunile viitoare, potrivit Reuters. Departamentul american al Trezoreriei isi va epuiza toate optiunile de creditare, urmand…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 și de 4,1% in 2019, fața de o expansiune de 3,7% și, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul “Global Economic Prospects”, publicat de Banca Mondiala. Instituția financiara internaționala se așteapta ca Romania sa raporteze…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu -Tariceanu, a declarat ca nu are informatii de la premierul Mihai Tudose ca ar vrea sa faca o restructurare a Guvernului, iar daca acesta vrea sa o realizeze ar trebui sa vina intr-o sedinta de coalitie pentru discutii „despre aceasta dorinta si despre solutii”. „Pana…

- Comisia Europeana a rambursat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) suma de 664 de milioane de euro in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017 pentru acordarea avansului aferent campaniei…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina Begu, locul 43 WTA, calificandu-se pentru a doua oara in finala turneului de la Shenzhen. In ultimul act al turneului, romanca o va intalni, sambata, pe cehoaica Katerina Siniakova, care a eliminat-o, vineri, pe tenismena…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii acestui for este un moment important. Intrebat de ce si-a scurtat vacanta,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea retine 15% din banii recuperati de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. Reprezentanții Ministerului Finantelor au precizat ca urmaresc astfel stimularea angajatilor fiscali pentru ca aceștia sa ramana in sistem. Asta dupa…

- Cel putin trei persoane au murit in urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate. Potrivit BBC News citat de Mediafax, doua persoane au murit inecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate…

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, iar in Capitala sunt, in medie, cu 10 grade mai mari decat ar fi fost normal pentru data din calendar, spun meteorologii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana in data de 14 ianuarie, prognoza meteo, pe regiuni, este urmatoarea:…

- Coompania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…

- Deprecierea de vineri a leului poate fi pusa pe seama faptului ca, la final de an, avem mai putine tranzactii pe piata valutara, dar si pe seama incercarilor de pozitionare pe piata pentru “partida viitoare”, din 2018, spune Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Deputatul Catalin Radulescu, sustinut de 38 parlamentari, a initiat un proiect pentru modificarea codurilor penale, fiind propuse mai multe schimbari, cele mai controversate fiind cele referitoare la pragul de 200.000 euro pentru abuzul in serviciu si nepedepsirea infractiunilor comise „pentru altul”.…

- Ionel Valentin Vlad, Presedintele Academiei Romane, a murit duminica, la 74 de ani, la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte. Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul inhumarii…

- Trei persoane au suferit rani grave, sambata dimineata, in urma unui accident care a avut loc in localitatea Mintia, din judetul Hunedoara, dupa impactul dintre un microbuz si un TIR. Purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda, a declarat ca in microbuz erau noua persoane, trei dintre ele fiind…

- Firma americana de private equity JC Flowers a cumparat Piraeus Bank Romania, potrivit unui comunicat al casei de avocatura Clifford Chance Badea, citat de Economica.net. Clifford Chance Badea a asistat firma cumparatoare la finalizarea tranzactiei. „Incheiem anul cu o tranzacție-fanion pentru piata…

- Fostul ministru al administrației și dezvoltarii regionale din Guvernul Cioloș, Vasile Dancu, este audiat, joi, la Direcția Naționala Anticorupție. Fostul ministru a sosit in jurul orei 14 la sediul DNA, dar nu a facut niciun fel de declarație. Andrei Tudor Stirea Vasile Dancu, la DNA a aparut prima…

- Capitala va avea de transport in regim taxi doar efectuat de transportatorii autorizati care au servicii de dispecerat autorizate de municipalitate, astfel serviciile de tip Uber sau Taxify avand de suferit și urmand a fi excluse de pe piața. Proiectul prevede si reguli pentru soferi, precum interzicerea…

- Camelia Bogdan va activa din nou ca judecator prin decizia definitiva pronunțata, miercuri, de Inalta Curte de Casație și Justiție, care a admis recursul judecatoarei impotriva deciziei CSM de excludere din magistratura. Singura sancțiune care i-a fost aplicata de judecatorii supremi a fost mutarea…

- Principalul suspect in cazul crimei de la metrou, o femeie de 36 de ani, a fost retinuta, in noaptea de marți spre miercuri, pentru 24 de ore, urmand sa fie dusa in fata judecatorilor, cu propunerea de arestare preventiva. Polițiștii de la Brigada Transporturi Publice București, implicați in soluționarea…

- Procurorul general, Augustin Lazar, s-a grabit, marți, sa anunțe ca se gandește sa sesizeze Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) in legatura cu modificarea Legilor justiției. Procurorul general nu are insa acest drept, potrivit legii. “Este o situatie sensibila, pe care noi o analizam pentru a…

- Fostul președinte Traian Basescu a criticat, duminica seara, partidele de opoziție, ai caror lideri au participat și au indemnat la proteste, in condițiile in care au avut zeci de amendamente, care le-au fost acceptate și votate, doar la modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistraților – prima…

- Casa Regala a Romaniei a anunțat, miercuri, programul funeraliilor pentru Regele Mihai I, care vor incepe pe 13 decembrie, cand sicriul cu trupul Majestații Sale va fi adus in țara. Astfe, potrivit unui comunicat al Casei Regale, miercuri, 13 decembrie, la ora 11, sicriul cu corpul neinsuflețit al Majestații…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, la Parlament ca, in opinia sa, nu ar fi nevoie de mitinguri de sustinere asa cum au anuntat anumiți lideri ai PSD ca intentioneaza sa organizeze in zilele urmatoare. ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea…

- Persoanele fizice și juridice, beneficiare ale serviciilor publice, nu vor mai putea fi obligate sa ofere instituțiilor publice date și informații care exista deja in sistemul public. Prevederea legislativa ar trebui sa intre in vigoare incepand cu 30 decembrie 2018, conform unei inițiative a 41 de…

- Jandarmeria Romana a publicat, miercuri, pe pagina de Facebook, imagini din timpul protestului de duminica seara, aratand ca mai multi participanti la marș au agresat caii institutiei. “……care ati inteles sa va exprimati libertatea de expresie lovind cu pumnii un animal sau folosind argumente in ochii…

- Ambasada Marii Britanii la București provește cu atenție procesul de modificare a legilor justiției desfașurat in Parlamentul Romaniei, precizand ca „este responsabilitatea Romaniei sa decida cu privire la legislatia proprie, in conformitate cu Constitutia si cu procedurile parlamentare”. „Speram ca…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a remediat in mod diplomatic mesajul Departamentului de Stat al SUA transmis, luni seara, prin vocea purtatorului de cuvant, care a provocat un val de indignare de la București. Rex Tillerson a vorbit despre relația dintre statele europene și SUA, facand trimiteri…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica seara, in peste 80 de orase din Romania fata de fata de proiectele de modificare a legilor justitiei si fata de modificarile aduse Codului Fiscal, iar protestele au ajuns in presa internaționala. “The Associated Press” si “Washington Post” au scris despre…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute marți raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit ordinii de zi publicata pe pagina de internet a CSM, Secția pentru procurori…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni o informare meteo de ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului la munte, lapovița și ninsori in nord-vest și centrul țarii, valabila de marți, de la ora 3.00, pana miercuri, la ora 18.00. Potrivit meteorologilor, in intervalul…

- Cinci saci cu mii de cartele telefonice, de la toți operatorii de telefonie mobila au fost gasiți pe o strada din Capitala, in fața unui bloc. Sacii au fost gasiți de un barbat care a sunat imediat la 112. Descoperirea neobișnuita a fost facuta in zona Pieței Mihail Kogalniceanu, in sectorul 1 al Bucureștiului.…

- Palamentul European a cerut marți instituirea la nivelul UE a unor reguli pentru a proteja mai bine consumatorii impotriva escrocheriilor și a identifica și opri mai repede comercianții falși. Deputații au revizuit regulamentul privind cooperarea pentru protecția consumatorilor (CPC), cu 591 de voturi…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a incasat, marți, o noua lovitura. Unul dintre procurorii caruia i-a cerut revocarea, dupa scandalul inregistrarilor de la celebra ședința in care cerea anchetarea unor miniștri, Mihaiela Moraru Iorga s-a intors la serviciu, la DNA.…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a facut, luni, intr-o conferința de presa organizata la Palatul Parlamentului, primele declarații publice dupa ce procurorii l-au anunțat ca este urmarit penal in dosarul “Teldrum”. Principalele declarații ale lui Liviu Dragnea: „Astazi, am fost la DNA sa-mi iau in primire…

- UPDATE Aproape 1.000 de protestatari au inlaturat gardurile instalate de Jandarmerie in Piața Victoriei și au plecat, pe Bulevardul Kiseleff – care a fost inchis traficului rutier -, in marș, spre sediul PSD. Protestatarii s-au imbrancit cu jandarmii, care nu voiau sa-i lase sa plece spre sediul PSD,…

- Valorile termice vor fi in crestere usoara in toata tara si se vor situa peste cele normale pentru a doua decada a lunii noiembrie, cu maxime intre 8 si 16 grade Celsius. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cerul va avea innorari temporare si va ploua slab, local in regiunile nord-vestice…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a avut, joi, o reacție dura la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la finalul ședinței in care membrii acestuia au avizat negativ și varianta parlamentara a proiectului de modificare a Legilor justiției. “Personal, eram convins ca rezultatul va fi…

- Performanta mondiala pentru Antena 3 la gala Asociatiei Internationale a Radiodifuzorilor. Mihai Gadea a obtinut premiul de „Prezentatorul anului 2017”, la gala AIB Londra. Realizatorul „Sinteza Zilei” a fost premiat de un juriu format din profesionisti media din intreaga lume. A fost o sectiune extrem…

- In ultimele 30 de zile, autoritatile romane au impiedicat peste 40 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piața neagra din Romania, potrivit unui comunicat transmis marți de compania British American Tobacco. Valoarea capturilor se ridica la 20 milioane de lei și reprezinta aproximativ 30% din…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca i-a rugat pe membrii Comisiei parlamentare pentru legile justitiei sa țina cont și de pozițiile sale publice privind procedura de numire a procurorilor șefi. „Proiectul privind Legile justiției abia a fost depus la Comisia speciala.…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a fost audiat, luni, in comisia speciala parlamentara privind alegerile din 2009, unde a povestit ce știe despre noaptea de 5 spre 6 decembrie 2009, intalnirea din casa lui Gabriel Oprea, dar și mai multe momente care au precedat sau succedat ziua alegerilor precum…

- Doi barbati au fost gasiti impuscati, joi dupa-amiaza, pe un camp, la Nisipuri, in apropiere de Targoviste. Prima ipoteza ar fi cea a unui asasinat, urmata de un accident de vanatoare. Procurorii ar inclina spre prima varianta, cu atat mai mult cu cat, surse judiciare au precizat, vineri dimineața,…

- Membrii Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA vor vizita miercuri dupa-amiaza aceasta arhiva și nu vor avea nicio restricție avand in vedere calitatea de senatori sau deputați, a transmis președintele comisiei, Șerban Nicolae. “E vorba de o regula valabila pentru orice persoana care a…

- Ministrul Finantelor Ionut Misa a declarat, in plenul Camerei Deputatilor, ca, la 30 septembrie, valoarea arieratelor nerecuperabile din TVA reprezenta 7,1 miliarde de lei. Mișa crede ca plata defalcata a taxei va pune pe picior de egalitate contribuabilii, prin combaterea concurentei neloiale. “Diferenta…

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, dupa audierea Elenei Udrea, ca aceasta a povestit, in mare, cum a fost construit și cum funcționa sistemul, oferind și date concrete, inclusiv nume de persoane. Potrivit lui Manda, Elena Udrea a spus ca „existau…

- Mihaela Ramona Beldie, procurorul DNA care instrumenteaza dosarul „Insula Belina” – atat de controversat, in primul rand, prin prisma greșelilor, inclusiv de incadrarea a faptelor, facute de anchetator – a scapat de sancțiuni, in septembrie 2013, dupa ce a dezvaluit, intr-o conferința de presa, identitatea…

- Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților a modificat, miercuri, regulamentul de funcționare al Comisiei de Control a SRI. Una dintre principalele modificari o constituie obligația oricarei persoane despre care Comisia considera ca are informații relevante de a se prezenta la audieri, deși parlamentarii…

- Firmele nu vor mai fi sanctionate de autoritati la primul control, daca neregulile nu sunt grave, ci vor avea la dispozitie 90 de zile pentru a se conforma, odata cu intrarea in vigoare a Legii prevenirii, a declarat marti ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, intr-o…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident produs, luni, pe strada Ceahlau, din cartierul Crangasi, din Capitala. O autobasculanta a lovit trei masini, iar apoi s-a oprit la limita, in fata unei farmacii. Potrivit primelor informații furnizate de autoritați, trei pietoni si un taximetrist au fost…