- O crima oribila socheaza opinia publica din Spania. O romanca de 36 de ani, insarcinata in 6 luni, a fost gasita decapitata in locuinta in care statea cu chirie intr-un orasel din provincia Valencia, anunța ProTV. Trupul femeii – Isabel Elena Raducanu – a fost descoperit de partenerul iubitul ei, un…

- Isabel Elena Raducanu a avut parte de un final socant, la doar 36 de ani. Desi plecase in Spania cu visuri marete, crezand ca asa va putea sa-si ajute mai mult copilul, Isabel a pierit in mod tragic.

- O romanca de 52 de ani a fost gasita fara suflare, in casa pe care o inchiriase din localitatea Fasano, Italia. Trupul femeii era intr-o stare avansata de descompunere, iar polițiștii au transmis ca, cel mai probabil, aceasta a murit in urma cu aproximativ trei saptamani.

- Soarta crunta pentru o batrana de 77 de ani din localitatea Nicolae Balcescu din judetul Teleorman. O explozie a avut loc in locuința ei din cauza unei butelii. Deflagrația a fost urmata de un incendiu. Un localnic a sunat la 112 dupa ce casa batranei a sarit in aer și apoi a luat foc. La fata locului…

- Update! Femeia de 48 de ani din Argeș a fost gasita moarta de fiul sau, in varsta de 21 de ani. Aceasta a fost gasita in fanarul din curte, pe o patura, iar langa femeie era o sticla cu o substanța inca necunoscuta. Cel mai probabil femeia s-a sinucis, aceasta neavand semne de violența pe trup. Argeșeanca…

- Femeie din Argeș, gasita moarta in locuința. Polițiștii nu exclud varianta sinuciderii. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, femeia avea 48 de ani și era din comuna argeșeana Izvoru. Aceasta a fost gasita moarta in locuința. Nu este exclusa varianta sinuciderii. Vom reveni!