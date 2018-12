Stiri pe aceeasi tema

- O romanca este una dintre cele mai frumoase femei din Europa! Andreea Coman, originara din Pitești și absolventa de Drept, a obținut pe 7 decembrie titlul de „Miss Supranațional Europe 2018”, la finala internaționala din Polonia a unui concurs de frumusețe ce a reunit 72 de fete de pe toate continentele.…

- O profesoara din Barlad, stabilita impreuna cu familia ei in Statele Unite, se numara printre cei miile de oameni ale caror locuințe au fost facute scrum de incendiile devastatoare din California. Casa Elenei Buzatu a ars din temelii, iar romanca și-a pierdut toata agoniseala. Femeia spune ca a scapat…

- Politistii au demarat o ancheta in cazul unei femei de 77 de ani, internata la Complexul de ingrijire si asistenta de la Suseni din Targu-Jiu, care, potrivit unei postari pe Facebook, ar fi fost muscata de sobolani in incinta unitatii, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu,…

- Originara din Pitesti si absolventa a Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti, Andreea Coman (25 de ani) participa in perioada 19 noiembrie-7 decembrie la concursul Miss Supranational din Polonia, unul dintre cele cinci concursuri de top mondial de profil. La competitie participa peste 80 de concurente…

- Jessie-May Turpin, 24 de ani, din Plymouth, Devon, a primit mesaje de amenințare de la Jasmine Cochran, 19 ani, in saptamanile de dinaintea incidentului. Cele doua femei nu erau prietene, ele se cunoșteau printr-un prieten comun și nu avusesera nimic de imparțit. Tanara a prins-o pe femeia insarcinata…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) a fost desemnata de WTA cea mai buna jucatoare a anului 2018. Simona a primit distincția astazi, intr-o ceremonie desfașurata la Singapore. In aceeași gala au fost stabilite și grupele pentru Turneul Campioanelor, de unde Halep lipsește din cauza unei accidentari (detali…

- Imagini incredibile filmate intr-o parcare din Statele Unite. In timp ce incerca sa iasa cu spatele pe șosea, o șoferița a ratat manevra și a lovit in repetate randuri mașina aflata in stanga ei. In momentul in care incerca sa iasa cu spatele din parcare, femeia a tras de volan prea devreme in partea…