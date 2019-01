Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani, din Pakistan, care a contestat decizia de returnare emisa de polițiștii de imigrari din Timiș a fost obligat de instanța de paraseasca teritoriul Romaniei. Anterior, polițiștii de imigrari, in urma activitaților specifice, au refuzat prelungirea dreptului de ședere pentru cetațeanul…

- Spre deosebire de alte mari orase europene, asaltate de sute de mii de imigranti, Alba Iulia nu are probleme majore din acest punct de vedere. EVALUAREA ACTIVITATII POLITISTILOR DE IMIGRARI DIN JUDEȚUL ALBA, IN ANUL 2018 In cursul anului 2018, politistii Serviciul pentru Imigrari al judetului Alba…

- Anunt important pentru strainii stabiliti la Lugoj. Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza ca, incepand cu 1 ianuarie 2019, contravaloarea permiselor de sedere temporara si a documentelor de calatorie pentru straini va fi incasata prin toate unitatile teritoriale ale Bancii Comerciale Romane…

- Trei tineri din Liban si Maroc, care au venit la studii in Bucuresti, dar le-a expirat dreptul de sedere, au fost gasiti de catre politistii Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) si au primit decizii prin care sunt obligati sa paraseasca tara in termen de 15 zile. De asemenea, au fost amendati…

- Anunț privind plata unor taxe pentru straini. Banii se incaseaza prin BCR, CEC Bank si Trezoreria Statului. Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza ca, incepand cu 1 ianuarie 2019, contravaloarea permiselor de ședere temporara și a documentelor de calatorie pentru straini va fi incasata prin…

- Postul de televiziune franco-german Association Relative a la Television Europeenne (Arte) a realizat un reportaj despre Alina Axinia, „singura speranța pentru oamenii dintr-o zona din nord-estul Romaniei”. Sub titlu „Dreptul la sanatate – Alina salveaza vieți in Romania”, Arte a publicat un reportaj…

- Nascuta in anul 2000 pe 14 septembrie in Mirandola, Italia, cu mama romanca si tatal italian, povestea ELLEI RAE, pe numele adevarat Raffaella Maria Senese, ar putea suna, la inceput, ca o poveste clasica despre o tanara cu visuri mari de a deveni o cantareata de succes. Tanara in varsta de 18 ani isi…

- O femeie de 50 de ani originara din Romania va fi judecata in Marea Britanie pentru trafic de carne vie, reglementata de o lege potrivit careia, in regat, poate primi inchisoare pe viata. Este vorba de Legea sclaviei moderne, intrata in vigoare in 2015 si a carei scop este diminuarea cazurilor de trafic…