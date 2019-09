Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Grecia au arestat o romanca pe aeroportul international Eleftherios Venizelos din Atena, asupra careia au fost gasite sute de documente de calatorie pe numele altor persoane, dintre care multe...

- Grecia a inceput luni mutarea a sute de azilanti de pe insule in partea continentala a tarii si are in vedere inasprirea masurilor de siguranta la granite, scrie The Guardian, conform news.ro.Guvernul grec a anuntat masuri de urgenta pentru a face fata a ceea ce numeste „valuri uriase” de…

- Epicentrul cutremurului a fost situat in largul marii, intre coasta de sud-vest a insulei Rodos și insula Karpathos.Insula Rodos, din Grecia, lovita de un cutremur de magnitudine 4,9 pe scara RichterUn cutremur semnificativ, de 4,9 pe scara Richter, a lovit insula Rodos, din Grecia,…

- Intrebat daca Grecia va ajunge in 2019 la un excedent bugetar primar de 3,5% din PIB, oficialul a declarat: "Nu vad un deficit fiscal in 2019".Creditorii internationali ai Greciei si-au exprimat temerile ca tinta va fi ratata dupa ce noul premier, conservatorul Kyriakos Mitsotakis, a anuntat…

- Intrebat daca Grecia va ajunge in 2019 la un excedent bugetar primar de 3,5% din PIB, oficialul a declarat: "Nu vad un deficit fiscal in 2019".Creditorii internationali ai Greciei si-au exprimat temerile ca tinta va fi ratata dupa ce noul premier, conservatorul Kyriakos Mitsotakis, a anuntat…

- Fostul ministru al finantelor din Grecia, Yanis Varoufakis, a intrat in conflict cu un agent in timpul unui control de rutina al politiei franceze de frontiera, sambata, pe aeroportul parizian Roissy, si a fost retinut pentru scurt timp, informeaza duminica AFP, citand surse concordante.Citește…

- Fostul ministru al finantelor din Grecia, Yanis Varoufakis, a intrat in conflict cu un agent in timpul unui control de rutina al politiei franceze de frontiera, sambata, pe aeroportul parizian Roissy, si a fost retinut pentru scurt timp, informeaza duminica AFP, citand surse concordante. Fostul ministru…

- O insula din Grecia, care a ramas doar cu 40 rezidenți permanenți, iși cauta acum locuitori, iar autoritațile sunt dispuse sa-i plateasca. Insula Antikythera, amplasata intre Creta și Kythira, la 45 de minute de zbor de Atena. Nu are potențial turistic atat de mare precum insulele din jur din cauza…