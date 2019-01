Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Italia au arestat 13 persoane care formau o grupare internaționala de prostituție, in componența acesteia aflandu-se și un preot. Totul s-a petrecut in orașul Taranto, in provincia Puglia, potrivit site-ului secoloditalia.it. Poliția a aflat ca rețeaua obliga tinere din Romania sa se…

- Politistii de la transporturi din Constanta au ridicat aproximativ 2 tone de produs petrolier in urma unui flagrant delict realizat in localitatea Dorobantu, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, 6 persoane au fost arestate preventiv, un minor fiind plasat sub control judiciar."La data de 11 ianuarie…

- Un barbat din Mangalia, banuit de comiterea unei infractiuni prevazuta de Legea 126 1995 privind regimul materiilor explozive, a fost prins in flagrant delict de politistii constanteni.Potrivit IPJ Constanta, la data de 31 decembrie a.c., in jurul orei 10 :00, in urma unei depistari in flagrant, politistii…

- Potrivit Politiei Galati, patru persoane - doi barbati de 35 si 44 de ani, un adolescent de 17 ani si o femeie de 38 de ani - toate din orasul Galati, au fost prinse in flagrant la Buzau. Cei patru ar fi patruns, prin fortarea si escaladarea geamului termopan, in doua apartamente din municipiul Buzau,…

- O gurpare de hoti din Prahova a fost prinsa in flagrant in timp ce incerca sa taie fara drept mai multi arbori dintr-o padure privata. Politistii au gasit nu mai putin de sapte carute pline ochi cu lemne.

- Un barbat din Constanta, banuit de comiterea unei infractiuni de santaj a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 decembrie a.c., politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au realizat un flagrant, in zona Garii C.F.R.…

- In noaptea de 3/4 decembrie 2018, doi barbați au fost prinși in flagrant de polițiștii locali in timp ce incercau sa fure piese de la un autoturism marca Trabant, aflat intr-o parcare din apropierea Spitalului Județean Deva. La adapostul intunericului, cei doi au demontat motorul, scaunul…

- Un roman este judecat in Marea Britanie pentru uciderea iubitei sale insarcinate, iar judecatorii au aflat ca acesta obișnuia sa consume cocaina și ar fi spus ca a comis crima pentru ca nu mai voia copii, scrie Daily Mail. Ioan Campeanu, in varsta de 44 de ani, este judecat pentru uciderea Andrei Hilitanu,…