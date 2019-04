Stiri pe aceeasi tema

- Timeea Petrescu are 12 ani si este originara din Craiova. De la varsta de 4 ani, cand a inceput si scoala, fata traieste cu parintii in Regatul Unit al Marii Britanii. Timeea a fost testata la scoala, la Matehmatics & Sciences College Heathland, unde este in clasa a VII-a, iar parintii au primit rezultatul…

- Brexitul a costat deja economia britanica cel putin 80 de miliarde de lire sterline de la referendumul din 2016, a avertizat Gertjan Vlieghe, membru al Comitetului de politica monetara a Bancii Angliei (BoE). De la votul din iunie 2016, Regatul Unit a pierdut aproximativ 2% din PIB, comparativ cu un…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului ''intra in impas'' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat…

- Moțiunea de cenzura impotriva premierului Theresa May a picat. Motiunea de cenzura depusa de Partidul Laburist din Marea Britanie a fost supusa la vot in Parlamentul britanic, in aceasta seara și se specula deja ca are putine sanse sa treaca. Premierul Theresa May este susținuta atat de conservatorii…