Stiri pe aceeasi tema

- In mai puțin de o luna, conferința How to Web aduce in premiera in București peste 50 de experți de talie internaționala, specializați in creșterea de produse digitale de la zero la adevarate succese globale. Timp de doua zile, 30 și 31 octombrie, speakerii vor prezenta in fața unui public internațional…

- Romania a castigat titlul de campioana europeana la competitia European Cyber Security Challenge 2019, care a avut loc in perioada 9-11 octombrie, la Palatul Parlamentului din Bucuresti. Distinctiile au fost acordate echipei Romaniei si celorlalte tari in cadrul Galei de decernare a premiilor care s-a…

- Romania a castigat titlul de campioana europeana la competitia European Cyber Security Challenge 2019, care a avut loc in perioada 9 11 octombrie, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, informeaza agerpres.ro.Distinctiile au fost acordate echipei Romaniei si celorlalte tari in cadrul Galei de decernare…

- Cea de-a III-a editie a celui mai important exercitiu de securitate cibernetica din Romania, CyDEx19, se desfasoara in perioada 30 septembrie - 2 octombrie, la Palatul Parlamentului, evenimentul reunind peste 90 de entitati din mediul public, privat si academic."In premiera, la CyDEx19…

- DefCamp, cea mai importanta conferinta anuala de hacking si securitate cibernetica din Europa Centrala si de Est, se va desfasura anul acesta intre 7 si 8 noiembrie, la Bucuresti. La aniversarea celor 10 editii sunt asteptati peste 2.000 de participanti, de la antreprenori si dezvoltatori…

- Autoritatile din Grecia au arestat o romanca pe aeroportul international Eleftherios Venizelos din Atena, asupra careia au fost gasite sute de documente de calatorie pe numele altor persoane, dintre care multe fusesera inregistrate ca furate, relateaza vineri agentiile ANA si dpa.Politia aeroportului…

- Polițiștii greci au arestat pe aeroportul international Eleftherios Venizelos din Atena o romanca asupra careia au fost gasite sute de acte de identitate pe numele altor persoane, dintre care multe fusesera inregistrate ca furate. Politia aeroportului a descoperit in bagajul de mana al romancei in varsta…

- Un workshop de traducere literara, la care vor participa traducatori de limba romana din sase tari pentru a expune si analiza impreuna particularitatile de traducere ale romanului "Provizorat" al scriitoarei Gabriela Adamesteanu, va fi gazduit de mansarda Muzeului National al Literaturii Romane in perioada…