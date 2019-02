Stiri pe aceeasi tema

- Presedinele brazilian Jair Bolsonaro s-a internat duminica la un spital de la Sao Paulo, in vederea unor examene medicale, pentru a i se retrage un dispozitiv intestinal instalat in abdomen in urma atacului cu cutitul a carui victima a fost in septembrie, in campania electorala prezidentiala, relateaza…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din Braila si-a batut crunt mama, iar femeia a ajuns in stare grava la spital. A murit dupa cateva zile, dar agresorul a fugit de politie, constient fiind ca va fi arestat.

- Primarul orasului Gdansk, din Polonia, Pawel Adamowicz, a decedat luni la spital dupa ce cu o zi inainte fusese atacat cu cutitul in timpul unui eveniment caritabil, a anuntat ministrul sanatatii polonez, Lukasz...

- O femeie a fost prinsa la scurt timp de catre politisti, imediat dupa ce a furat banii unui batran, de la bancomat. Batranul a intrat in banca pentru a semnala blocarea bancomatului, insa aparatul a eliberat suma de 2.500 de lei, care au fost furati de o femeie care se afla in apropiere. Hoata a […]

- O romanca de 46 de ani, care se afla sub influența bauturilor alcoolice, a fost arestata dupa ce a sarit cu un cuțit la soțul italian, in orașul in Latina. Marți, 8 ianuarie, polițiștii italieni au fost informați ca intr-o locuința de pe strada Vetiche are loc un act de violența domestica. Cand au ajuns…

- [caption id="attachment_27350" align="alignleft" width="300"] Imagine: www.democracy.md[/caption] Costul primei de asigurare obligatorie de asistenta medicala a ramas și in anul 2019 același – de 4056 de lei. Apropo, pretul politei medicale ramane neschimbat deja al saselea an consecutiv. Persoanele…

- Ingrijitoarea romanca a fost prinsa la Caraș-Severin și extradata in Italia. Florentina Munea, in varsta de 39 de ani este acuzata ca, in urma cu un an, a fugit cu mașina unei familii de pensionari din Laconi, Sardinia, dupa ce a primit de la aceștia 20.000 de euro. Aceasta le promisese batranilor ca…

- Postul de televiziune franco-german Association Relative a la Television Europeenne (Arte) a realizat un reportaj despre Alina Axinia, „singura speranța pentru oamenii dintr-o zona din nord-estul Romaniei”. Sub titlu „Dreptul la sanatate – Alina salveaza vieți in Romania”, Arte a publicat un reportaj…