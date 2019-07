O româncă, arestată în Italia după ce încercat să o arunce de pe balcon pe femeia de care avea grijă O romanca de 52 de ani a fost arestata in Italia, la Moncalieri, dupa ce a incercat sa o arunce de pe balcon pe batrana de care avea grija, o femeie in varsta de 94 de ani. Nici la interventia carabinierilor romanca nu s-a calmat, ea atacandu-i si lovindu-i pe oamenii legii.



O batrana de 94 de ani a cazut victima furiei unei romance in stare de ebrietate. Femeia a venit din oras, unde consumase bauturi alcoolice si a inceput sa o certe pe batrana de care avea grija. Nu se stie de la ce a pornit scandalul, insa batrana a fost trasa de par, lovita cu pumnii si trantita de mobila, apoi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

