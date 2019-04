Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile suedeze au emis in luna martie un mandat european de arestare pe numele Ralucai Iacobet, o femeie originara din Sibiu, pentru ca si-ar fi rapit fetita de 5 ani si ar fi adus-o in Romania. Femeia a fost prinsa de politistii suceveni in momentul in care se afla intr-o vizita la Manastirea…

- Judecatorii de la Inalta Curte au decis ca faptele de care aceasta este acuzata nu s-au prescris, asa cum au sustinut avocatii. Fiica fostului presedinte este acuzata, alaturi de Elena Udrea, de instigare la delapidare si spalare de bani, potrivit Romania TV.Pentru ce se pregatește Romania?…

- Romania are nevoie de un stat puternic si de o Justitie puternica, fara abuzuri, a declarat sambata presedintele Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei, Gabriel Oprea, care a participat la Reuniunea organizatiilor din regiunea VII Centru, desfasurata la Galati, alaturi de reprezentatii partidului…

- Colegiul Național al Asistentilor Sociali din Romania – structura teritoriala Maramureș și Salaj, in parteneriat cu Asociația ASSOC, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș și Direcția de Asistența Sociala (DAS) Baia Mare, organizeaza vineri, 15 martie, de la…

- Gheorghe Draganica, de 54 de ani, fost director al DSVSA Calarasi, a fost numit temporar in functia de director executiv al Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Numirea a fost facuta de Consiliul Judetean si este valabila pana la organizarea concursului pe post.