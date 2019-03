Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Romania, in varsta de 34 de ani, a fost retinuta de Politia din New Jersey, Statele Unite ale Americii, dupa ce a fost prinsa cerand mila trecatorilor pe motiv ca nu ar avea bani pentru a cumpara scutece copilului.

- O romanca de 34 de ani i-a uimit pe politistii din New Jersey, dupa ce a fost gasita la cersit, pe un bulevard aglomerat, imbracata in haine de firma si avand in geanta de 500 de dolari un telefon iPhone X in valoare de 1.000 de dolari.

- O romanca dintr-o rețea de cerșetorie a fost arestata de polițiștii din orașul american New Jersey. Femeia de 34 de ani exploata mila trecatorilor spunand ca are nevoie de bani pentru un bebeluș, dar in realitate era mai bogata decat unii dintre oamenii miloși care ii dadeau bani. In buzunar avea deja…

- Firma care se ocupa cu deszapezirea in Sectorul 2 a fost amendata, vineri, cu peste 7.200 de lei, de catre Brigada Rutiera pentru ca nu a intervenit pentru combaterea poleiului. Cele mai mari probleme au fost semnalate pe Soseaua Petricani si pe strada Zambila Nicolae, informeaza Mediafax.”Astazi,…

- La 27 decembrie, o incarcatura artizanala a explodat in fata unei biserici situate in cartierul Kolonaki, din centrul Atenei, ranind usor un politist si un paznic al lacasului de cult. Sursa citata a precizat ca este prima data cand apare o grupare extremista sub numele de 'Secta iconoclasta' in…

- Cele doua firme de deszapezire, Comprest si Eurostrada, au actionat de aseara, incepand cu ora 20.30, cu toate utilajele de deszapezire programate, astfel ca, in aceasta dimineața, arterele principale erau curațate și se circula in condiții bune pe acestea. Avand in vedere ca ninsoarea nu s-a oprit,…

- Un tanar in varsta de 33 de ani, din Alba, si-a pus capat zilelor, marți seara, dupa o cearta cu sotia, la telefon. Tanarul, care abia se cazase la hotelul Intercontinental, a sarit de la fereastra camerei sale, de la etajul 15. Angajatii hotelului au fost anuntati de tatal tanarului, care a fost martor…

- Primaria Limanu a anuntat, potrivit licitatiapublica.ro, numele societatii comerciale care si a adjudecat contractul "Lucrari de modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Limanuldquo;. Este vorba despre societatea Autoprima Serv SRL, iar valoarea contractului atribuit este de 4.546.860,63…