- Un barbat din orașul italian Monte San Giusto a chemat carabinierii sa-l apere de soția sa care il batea. Femeia, de naționalitate romana, era nemulțumita de nivelul de trai pe care i-l oferea soțul sau. Barbatul de 47 de ani a depus plangere impotriva soției sale, spunand ca este batut și harțuit permanent…

- Romanca de 46 de ani a fost reținuta de carabinieri, dupa ce și-a batut cu bestitalitate soțul. Oamenii legii au intervenit in casa familiei și l-au salvat pe barbat de furia nevestei violente. Polițiștii italieni au menționat in raport ca nu este prima oara cand romanul este batut de soția sa. Pe trupul…

- Pilotul a fost condamnat la un an de inchisoare, fiind acuzat ca a lovit o stewardesa romanca, in timp ce calatorea in iunie ca pasager al unei aeronave Emirates Airlines. Tanarul de origine araba și-a recunoscut vina. Barbatul de 27 de ani, care este de profesie pilot, a fost arestat imediat ce avionul…

- Mai multi jurnalisti din Italia au reactionat dur dupa ce o femeie in varsta de 32 ani, de nationalitate romana, a murit in chinuri groaznice, pe patul de spital, sotul italian, in varsta de 48 ani, dandu-i foc in locuinta.

- O romanca in varsta de 41 de ani a murit noaptea trecuta a murit in noaptea de 5 spre 6 noiembrie in mansarda din localitatea Castellammare, din apropiere de Napoli, unde locuia impreuna cu soțul și cu soacra ei, a anunțat stabiachanel.it . Inițial, s-a crezut ca femeia ar fi murit in urma unui atac…

- Simona Halep, liderul clasamentului mondial WTA, a publicat un videoclip motivațional primit de la antrenorul ei, australianul Darren Cahill. Românca susține ca mesajul are o importanța deosebita în cariera ei, mai ales pentru momentele grele.

- Trupul carbonizat al romancei a fost descoperit in zona San Donnino, aproape de lacurile Vivinatura. Tanara al carui nume inca nu a fost facut public, ar fi practicat prostituția, potrivit Gazzetta di Modena. Carabinierii au reținut deja un suspect in acest caz, un italian din Savignano, provincia Forli-Cesena.…

- Noi detalii au iexit la suprafatE in cazul Andreei Celea, romanca gEsitE moartE in Republica DominicanE. Se pare cE tanEra ar fi fost lovitE de mai multe ori xi inainte de iubitul ei, cel care este xi principalul suspect in cazul mortii sale, potrivit presei din strEinEtate.