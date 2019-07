Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi romani au fost raniti intr-un accident rutier in localitatea Pellegra din Italia.Soferul unei masini in care se aflau patru romani a pierdut controlul volanului si a ajuns intr-un sant.

- Accident cumplit, duminica dimineața dupa ora 5, între un autoturism și o duba plina de pepeni. Cele doua s-au ciocnit frontal, în urma unei depașiri, iar 7 oameni au fost încarcerați. Trei au murit pe loc, transmite Realitatea TV.

- Accident grav de circulație, in vestul țarii, provocat de un motociclist, care a devenit victima in urma proprie-i greșeli. Barbatul in varsta de 66 de ani a fost transportat in stare grava, la spital, fiind izbit de o mașina. Incidentul s-a produs in jurul orei 10.30, pe DN69, drumul care leaga Arad…

- Erau stabiliți de ani buni in Italia și se aflau in drum spre casa cand mașina in care se aflau parinții și cei patru copii s-a ciocnit violent de un autobuz. Tatal și fiica cea mare, de 15 ani, au murit pe loc, iar mama și ceilalți trei baieți se afla in stare grava.

- O familie de moldoveni a fost implicata intr-un accident in orașul Mirano, Italia. Barbatul in varsta de 35 de ani și fiica lui de 15 ani au murit. Mama și un fecior in varsta de 8 ani au fost grav raniți, iar alți doi copii s-au ales cu rani ușoare.

- O persoana a murit si alta este in stare grava dupa ce un autoturism a intrat intr un TIR, in localitatea Caineni din judetul Valcea.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Valcea, circulatia rutiera pe DN7 E81 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu s a reluat in…

- O romanca de doar 23 de ani a murit intr-un grav accident produs pe Autostrada A1 Milano-Napoli din Italia, intre Modena Sud si Valsamoggia. Femeia era condusa spre aeroportul din Bologna, de unde urma sa plece intr-o vacanta in Londra. Trei femei, toate din Sassuolo, au murit in tragicul accident produs…

- O romanca de 19 ani, gravida, a fost lovita de masina in apropiere de Torino, Italia. In urma accidentului, tanara a fost transportata la spital si supusa de urgenta unei operatii de cezariana, pentru salvarea bebelusului pe care il purta in pantece.