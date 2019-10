Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 29 de ani din Satu Mare a murit intr-un parc de distractii din Potsdam, Germania. Este vorba de un accident de munca, pe care autoritatile il ancheteaza acum pentru a stabili cu exactitate ce s-a intamplat.

- O tanara romanca in varsta de 29 de ani a fost ucisa intr-un parc de distractii din Potsdam, Germania, dupa ce s-a urcat intr-un carusel si a fost aruncata cativa metri, in urma unui accident cumplit. Tragedia s-a produs duminica, 29 septembrie, intr-un parc de distractii din Potsdam, Germania, deschis…

- O femeie insarcinata in cinci luni a nascut și a murit la scurt timp dupa ce a cazut dintr-o mașina aflata in mișcare, in Australia. A lasat in urma nou-nascutul și alte doua copile.

- O mama și unul dintre cei doi copii ai ei au cazut azi dupa-amiaza intr-o fantana. Femeia a murit pe loc, a notat deschide.md. Copilul de doi ani a fost transportat la spital, dar și el a murit. Tragedia a avut loc azi dupa-amiaza in satul Rotunda, din raionul Edineț, din Republica Moldova. Oamenii…

- O tornada deosebit de violenta s-a produs seara trecuta la Roma, in apropiere de Fiumicino. Tornada a surprins, pe Via Coccia di Morto, un autoturism Smart, la volanul caruia se afla o femeie in varsta de 27 de ani, a notat romatoday.it. Mașina a fost luata pe sus și aruncata peste gardul aeroportului.…

- Fetita romanca de 10 ani care a cazut in lacul Trasona din Spania, chiar de ziua ei, a murit. Decesul a survenit la 5 zile dupa moartea prietenei sale, o copila de 11 ani care a incercat sa o salveze. Fetita de 10 ani a murit joi, pe patul de spital, la 8 zile de la tragicul accident. Pe 3 iulie, cand…

- Cel putin sapte persoane au murit, intre care doi copii, si aproape o suta au fost ranite in urma unei furtuni insotita de vanturi puternice si ploi care a afectat miercuri noapte peninsula greaca Halkidiki, din nordul Greciei. Dureros este ca printre victime se afla și o romanca in varsta de 54 de…

- O fetita de 11 ani din Romania s-a inecat intr-un lac din regiunea Asturia. O alta copila, tot romanca, de 10 ani, este in stare grava dupa ce a sarit sa iși apere prietena. Cele doua fetite se aflau la o petrecere cand s-au indepartat si au mers pana pe malul lacului, iar una dintre ele a alunecat.…