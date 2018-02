Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17-25 februarie a.c, Argeșul a gazduit un eveniment important, este vorba de ediția a patra a stagiului de formare a unitaților canine de intervenție la avalanșa. Stagiul Național de Formare al Unitaților Canine de Intervenție la Avalanșa, forma de specializare in meseria de salvator montan,…

- O femeie din Rusia a fost gasit decedata in apartamentul sau din orasul Trabzon, situat pe coasta Marii Negre. Incidentul s a petrecut pe 25 februarie. Alena Topalo lu, in varsta de 48 de ani, ar fi locuit singura dupa despartirea de sotul ei, de origine turca.Un vecin a descoperit o pe femeie iar la…

- O fetița de 12 ani a murit dupa ce a cazut de la etaj in Deva. Copila s-a prabușit, duminica, de la etajul opt al unui bloc și s-a stins la spital din cauza ranilor grave. Oamenii au sunat la 112, dupa ce fetița a cazut de la etajul opt al unui bloc din Deva. Copila a intrat in stop-cardiorespirator,…

- Simona Halep si-a reluat pregatirile cu doua saptamani inaintea turneului de la Indian Wells. Romanca doreste sa revina la forma de la inceputul sezonului, dupa ce s-a confruntat cu mai multe probleme fizice in ultima luna, scrie prosport.ro.

- Problema lipsei forței de munca din județ a fost discutata și la Instituția Prefectului Timiș. Prefectul Eva Andreaș și vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Traian Stancu, s-au intalnit joi cu ambasadorul Italiei la București, Excelența Sa domnul Marco Giungi și cu reprezentanți ai…

- In urma selectiei nationale Miss Europe World Romania 2018 , organizata zilele trecute in capitala de catre agentia ExclusivEvent , agentia detinatoare a licentei Miss Europe World in tara noastra, Maria Ioana Hanzu a fost desemnata oficial sa reprezinte Romania in cadrul competitiei Miss Europe…

- O femeie de 85 de ani, din municipiul Petrosani, a fost inselata cu peste 70.000 de lei prin metoda "accidentul" dupa ce, in urma unui telefon prin care era anuntata ca fiica sa suferise un accident grav, a acceptat sa dea unui necunoscut 11.700 de euro si 20.000 de lei, a informat luni Inspectoratul…

- Un tanar de 27 de ani, din Deva, le-a predat politistilor un portmoneu cu carduri, 800 de euro si 375 de lei, dar si cu mai multe acte de identitate ce apartin unui cetatean italian, acestea fiind gasite in incinta benzinariei in care lucreaza barbatul, a informat joi Inspectoratul de Politie Judetean…

- Incepand cu luna martie 2018, AJOFM Hunedoara pune in aplicare Planul de Formare Profesionala al judetului Hunedoara pentru anul 2018, prin organizarea a 7 programe de formare profesionala pentru somerii si persoanele in cautarea unui loc de munca din judetul Hunedoara. Programe de calificare:…

- Dupa ce ieri, Doina Bascovului a bifat calificarea in semifinalele competitiei „Duelul Ansamblurilor”, astazi vor fi alte emotii pentru argeseni. De data aceasta Doina Carcinovului va incerca sa se califice intre primele sase ansambluri din aceasta competitie. Argesenii se vor duela cu un ansamblu…

- O dadaca a fost condamnata la moarte, in China, pentru ca a dat foc unei case in care se aflau trei copii și mama lor, incident in urma caruia toți patru au murit. Mo Huanjing a dat foc apartamentului in luna iunie a anului trecut, iar cazul a fost intens mediatizat de presa chineza, scrie The New York…

- Moarte invaluita in mister la Poșta Calnau. Trupul unei femei disparute de acasa acum cinci zile a fost gasit zacand fara suflare pe marginea raului Canau, in apropierea localitații Coconari. Criminaliștii incearca sa stabileasca modul in care a ajuns femeia in apa. Cațiva localnici au fost cei care…

- Parcul Natural Gradiștea Muncelului – Cioclovina, unul din cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, are o suprafața de peste 38.000 de hectare, din care peste 26.500 de hectare sunt paduri. Parcul este situat in vestul țarii, pe raza județului…

- Centrul de diagnostic și tratament, Clinica Hmedical, din incinta Spitalulului “Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara ofera servicii medicale de ultima generație. Cei peste 15 medici specialiști, cu o vasta experiența in domeniu, se ingrijesc ca pacienții sa fie diagnosticați și tratați correct,…

- Aproape o mie de oameni, intre care s-au numarat fotbalisti recunoscuti pe plan international, au luat parte vineri, in municipiul Hunedoara, la dezvelirea unei statui care il reprezinta pe fostul jucator al Corvinului si al nationalei, Michael Klein, de la a carui moarte s-au implinit 25 de ani.…

- Politistii au impanzit strazile cu fotografia barbatului. De asemenea, au fost instituite filtre pe toate drumurile importante din judet. Suspectul a mai stat in puscarie 21 de ani, dupa ce a fost gasit vinovat in nu mai putin de 5 dosare pentru viol si talharie.

- Mihai Cristian Botan, barbatul care si-a ucis cu sange rece fosta sotie, a facut o declaratie uluitoare, in fata anchetatorilor de la sectia Omoruri. El a spus ca o ura pe aceea careia i-a luat viata. Botan a lovit-o de doua ori cu cutitul pe Nicoleta Botan, chiar in biroul gradinitei din Sectorul 2,…

- Șase pensiuni din Straja amendate din cauza conditiilor de securitate la incendiu Administratorii a sase pensiuni din statiunea Straja au fost amendati de pompierii militari pentru ca spatiile de cazare sau alimentatie publica pe care le detin nu indeplinesc conditiile de securitate la incendiu, valoarea…

- Natalia-Elena Intotero, noul ministru propus la Relația cu romanii de Pretutindeni, este deputat PSD, presedinta Organizatiei Judetene a Femeilor Social Democrate Hunedoara. De profesie este profesoara. In perioada mai 2012-decembrie 2012 a fost secretar de stat la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni,…

- Prima dintre cele patru statui noi din municipiul Hunedoara il va infatisa pe fotbalistul Michael Klein si va fi dezvelita in 2 februarie. Alte trei monumente au fost incluse in planurile autoritatilor.

- O invatatoare de la o scoala generala din orasul Calan este cercetata de politie pentru purtare abuziva, dupa ce, vineri, ar fi agresat un elev de 10 ani, iar copilul s-a ranit la buza, lovindu-se cu capul de banca. Incidentul a avut loc in timpul unei ore de curs, in sala de clasa, copilul fiind…

- Potrivit meteorologilor, in Muntii Apuseni si, local, in Carpatii Orientali, mai ales la altitudini mari, vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze la rafala de peste 85-90 km/h. Va ninge in general moderat cantitativ, si va fi viscol. Sunt vizate de acest cod zone din judetele…

- Atleta Maria Cioncan, decedata in 2007, in urma unui accident rutier, va fi comemorata in Hunedoara. A fost prima sportiva antrenata la un club din municipiu care a obtinut o medalie olimpica.

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: HUNEDOARA DATA: 16.01.2018 INTERVAL ORAR: 10:00 – 15:00. STRAZI AFECTATE: B-dul Republicii nr. 3; 5; 7. MOTIVUL: Eliminare avarie apa B-dul Republicii (zona Restaurant Bulevard) SC Apa Prod…

- In data de 15.01.2018 INTERVAL ORAR: 08:00 – 13:00. STRAZI AFECTATE: Str. Eliberarii nr.3 Bl.8 ; Bl.2- sc.A; Bl.1; str. Marțișorului, Bl.N1,N2,N3. Str. Prutului – Bl.D1-4 ;D1-3; C1-4; C1-3 sc.B ; Școala Generala Nr.12. MOTIVUL: Inlocuire robinet concesie defect str. Eliberarii…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata pentru noua judete din regiunile Moldovei si Transilvaniei, valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Hunedoara,…

- O romanca in varsta de 44 de ani a fost ucisa, cu mai multe lovituri de cuțit, pe o strada din Londra, chiar de fostul iubit, un barbat de 45 de ani din Vaslui. Cazul a fost prezentat de presa internationala, care relateaza ca femeia ar fi fost atacata de agrersor cand se intoarcea de la serviciu. Barbatul…

- O românca în vârsta de 44 de ani a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit pe o strada din Londra chiar de fostul iubit, un barbat de 45 de ani din Vaslui. Femeia se întorcea de la munca atunci când a fost atacata de agresorul înarmat cu un cuțit…

- O tanara din Hunedoara a fost rapita de doi barbati, urcata forțat intr-un taxi și dusa pana la un motel. Aici a fost sechestrata, o ora, de fostul iubit. Acesta avea planuri mari cu ea.

- Meteorologii avertizeaza ca, din cauza temperaturilor crescute din ultima vreme, exista un risc major de avalansa in Fagaras si Bucegi. La altitudini de peste 1.800 de metri, riscul de avalansa este la nivelul 4, din maximum 5. Este vizata inclusiv zona turistica Balea Lac, unde stratul de zapada are…

- O romanca a ingrozit Italia dupa ce si-a injunghiat de opt ori in piept iubitul italian iar apoi i-a sectionat penisul, spunand ca este ”contaminat”. Femeia va sta 10 ani intr-un spital de psihiatrie!

- O slujba de comemorare a eroilor si martirilor Revolutiei din Decembrie 1989 a avut loc, vineri, la Hunedoara, oras martir in care sase oameni au murit impuscati in zilele de 22 si 23 decembrie 1989.

- Toate Punctele Enel din judetele Timis, Caras-Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise in zilele de 25, 26 decembrie 2017, precum si in 1, 2 ianuarie 2018, declarate zile libere legale. Reluarea activitatii se va face miercuri, 3 ianuarie 2018, dupa programul obișnuit: De luni pana vineri,…

- Vlad Oprea, primarul statiunii Sinaia, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Ploiesti in dosarul in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA din Ploiesti pentru abuz in serviciu. Sentinta nu este definitiva.

- Vlad Oprea, primarul statiunii Sinaia, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Ploiesti in dosarul in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA din Ploiesti pentru abuz in serviciu. Sentinta nu este definitiva.

- O romanca de 34 de ani a fost arestata in Italia, la Torino, impreuna cu doi complici, dupa ce ar fi santajat un barbat italian in varsta de 80 de ani de la care a reusit sa sustraga mii de euro, potrivit rotalianul.com.Femeia pretindea ca fiica sa nenascuta este copilul barbatului, casatorit si cu…

- LOCALITATEA: HUNEDOARA DATA: 20-12-2017 INTERVAL ORAR: 09:00 – 11:00. STRAZI AFECTATE: b-dul Libertații , bl.14A, 14B Motivul: Eliminare avarie stația de hidrofor P.T. The post Miercuri se sisteaza furnizarea apei potabile in Hunedoara timp de doua ore appeared first on replicahd.ro .

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben pentru cincisprezece judete din vestul, nord-vestul si centrul tarii, unde vor fi ploi insemnate cantitativ, vant puternic si viscol in zonele montane, incepand de vineri seara si pana sambata dupa-amiaza. Atentionarea cod galben va fi in vigoare…

- O tanara romanca, in varsta de 19 ani, a ales sa isi puna capat zilelor. Ana Maria Ciponea avea doar 19 ani, a trait in Irlanda impreuna cu parintii sai, dar a decis sa vina in Italia, unde lucra intr un centru comercial.

- O tanara romanca, in varsta de 19 ani, a ales sa isi puna capat zilelor. Tragedia s-a intamplat in Italia. Ana Maria Ciponea a fost gasita moarta, spanzurata in baie, chiar de tatal ei.

- Barbatul din raionul Ungheni, care în vara acestui an si-a batut pâna la moarte feciorul minor, si-a primit pedeapsa. Potrivit Procuraturii din Ungheni, pe 12 august curent, inculpatul, fiind în stare de ebrietate alcoolica, i-a aplicat fiului sau de 11 ani, multiple…

- "Fuziunea dintre ThyssenKrupp si Tata inseamna reduceri de costuri, combinarea cheltuielilor de cercetare, noi sinergii si masuri de restructurare", a declarat oficialul de la ArcelorMittal, cel mai mare producator de otel din lume. Acesta a adaugat: "Din 2000, cererea pentru otel in Europa…

- K2-18b, o planeta mai putin cunoscuta aflata dincolo de Sistemul Solar, isi orbiteaza steaua gazda in zona habitabila si se gaseste la 111 de ani lumina distanta fata de noi. Recent, un studiu a scos la iveala ca aceasta are un vecin,...

- E doliu intr-o familie de romani, care locuieste in Italia. Ecaterina Bursuc, o femeie de 44 de ani, s-a stins fulgerator, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Nenorocirea s-a petrecut in timp ce era afara si se juca in zapada impreuna cu copilul ei de 10 ani. Presa de peste hotare a relatat…

- Un caz de etica din America a creat controversa in lumea medicala dupa ce un barbat a ajunsin stare grava la spital insa medicii nu au putut sa il ajute. El și-a semnat sentința la moarte din cauza tatuajului de pe piept „Nu resuscitați”.

- La data de 06 decembrie a.c., in jurul orei 12.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din Geoagiu, judetul Hunedoara, in timp ce conducea un moped, pe DN 7, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule si fara ca mopedul…

- In mina Livezeni din judetul Hunedoara, un miner a ramas prins sub un utilaj. "Avand in vedere ca evenimentul s-a produs in subteran, actioneaza salvatorii minieri", au transmis reprezentantii IGSU. Potrivit acestora, un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul ISU Hunedoara se afla…

- Un turist este dat disparut, vineri, dupa ce in Masivul Parang s-a produs o avalansa in zona Varfului Carja (2.405 m), dupa ora 12.00. Trei salvamontisti si doi jandarmi montani au plecat spre zona in care a avut loc avalansa, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara,…

- Marin și Marcela, care s-au cunoscut prin intermediul emisiunii "Gospodar fara pereche", au facut nunta. Marin Cazan este un cioban din satul Balșa, județul Hunedoara. Preocupat de munca la stana, a tot neglijat partea cu insuratoare...