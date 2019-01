Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost ranita, iar concubinul ei italian a fost impuscat in cap intr-un atac armat comis in fata unei gradinite din cartierul Magliana situat in zona de sud a Romei. Barbatul, un cunoscut mafiot italian, a murit la spital.

- O femeie de 86 de ani a murit si alta in varsta de 64 de ani a fost grav ranita, suferind arsuri pe 90 la suta din corp, in doua incendii produse duminica in județul Teleorman, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al ISU Teleorman, Adrian Gelu Dragomir, a declarat ca primul incendiu a izbucnit…

- S-a intamplat vineri seara, in municipiul Sibiu: un sofer de 26 de ani din Sibiu, in timp ce conducea un turism pe Calea Surii Mici, a patruns in intersectia cu str. Magheranului fara sa acorde prioritate. Read More...

- Șoferul care a produs accidentul din Suceava, in care o femeie jandarm, in varsta de 40 de ani, a murit, iar fetița ei, de un an și șase luni, a fost ranita grav, pe trecerea de pietoni, a fost arestat preventiv joi, potrivit deciziei instanței. Surse judiciare au declarat, joi seara, ca intanța a emis…

- Filmul „Femeie in razboi”,o coproductie Islanda/ Franta/ Ucraina, a caștigat a 12-a editie a Premiului de Film LUX, conform anuntului Președintelui Parlamentului European Antonio Tajani.Presedintele Tajani i-a felicitat pe cei 3 finalisti si a declarat: „Sunt extrem de mandru de competitia…

- Politia franceza a retinut o femeie la un spital din orasul Dunkerque (nord) dupa ce aceasta a lansat o amenintare cu bomba si a provocat panica, relateaza miercuri agentia Reuters. Intr-un...

- Romanca, de profesie medic stomatolog, a fost condamnata la trei ani de inchisoare in Franța, dupa ce ar fi mutilat peste 20 de pacienți, intr-o perioada de doi ani. Anne-Marie Seserman, supranumita „macelarul”, este acuzata ca unei persoane i-a scos 10 dinți sanatoși, deși venise la cabinetul stomatologului…

- O femeie a fost ranita intr-un accident produs miercuri inainte de amiaza la Dej. Potrivit polițiștilor, un șofer in varsta de 43 de ani din comuna Parva, județul Bistrița-Nasaud, din cauza neatenției la volan, a scapat mașina de sub control, aceasta a parasit șoseaua și s-a rasturnat pe un camp din…