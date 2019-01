Stiri pe aceeasi tema

- Un roman si a calcat sotia cu masina, la Bari, in Italia, apoi a fost urmarit de politisti in trafic, scrie observator.tv.Accidentul a avut loc in jurul orei 11:30 si soferul vinovat a fost prins lascurta vreme de carabinieri.O romanca in varsta de 53 de ani, rezidenta in Pistoia, a fost lovita in aceasta…

- Politistii de Frontiera si inspectorii vamali de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Portile de Fier I au descoperit in dimineața zilei de sambata, 5 ianuarie, doua pachete cu 425 de grame de substanta de culoare alba, susceptibila a fi cocaina. Acestea erau ascunse intr-un autoturism marca BMW,…

- O romanca stabilita de mulți ani la Canicatti, in provincia Agrigento, și fetița ei au fost lovite pe strada de o mașina. Femeia impingea caruciorul in care se afla fetița sa in timp ce o mașina le-a lovit pe amandoua, a dezvaluit rotalianul.com . Șoferul vinovat de accident a fugit imediat de la fața…

- Patru persoane au fost ranite ieri, la Petrești, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de o țeava de gaze, accidentul fiind urmat de un incendiu. Șoferul a fugit si si-a lasat copiii si iubita blocati in autoturismul care risca sa se aprinda. Mai multi martori si-au pus vietile in pericol pentru…

- Politistii timișeni au depistat cinci barbați, cu varste intre 18 și 42 de ani, care erau urmariți internațional de autoritațile din Italia pentru savarșirea infracțiunilor de șantaj și aderarea la un grup infracțional organizat. „La data de 04 decembrie a.c., politistii Serviciului…

- Romanca de 46 de ani a fost reținuta de carabinieri, dupa ce și-a batut cu bestitalitate soțul. Oamenii legii au intervenit in casa familiei și l-au salvat pe barbat de furia nevestei violente. Polițiștii italieni au menționat in raport ca nu este prima oara cand romanul este batut de soția sa. Pe trupul…

- O romanca e pe patul de moarte, iar prietena ei grav ranita, in urma unui accident grav care a avut loc in Italia, scrie libertatea.ro. Mașina in care se aflau cele doua s-a izbit frontal de un TIR.

- Romanca era ținuta cu forța in Spania de un conațional, care a obligat-o sa se prostitueze. Polițiștii spanioli au putut sa o salveze dupa ce femeia a reușit prin telefon o fotografie cu locul unde proxenetul o ținea sechestrata, relateaza AFP. Romanca a ajuns victima proxenetului dupa ce l-a cunoscut…