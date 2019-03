Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, locul 60 mondial, a declarat pentru WTA Insider ca este placut faptul ca are fani atat din Canada cat si din Romania. Ea a laudat-o pe Simona Halep, care in urma cu cativa ani a sfatuit-o sa nu mai joace la junioare. "Romanii sunt peste tot.…

- Mihaela Buzarnescu s-a impotmolit dupa prima victorie la simplu din 2019. A cedat, miercuri noapte, in optimile de finala la turneul WTA de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii totale de un sfert de milion de dolari. Buzarnescu n-a putut repeta evoluția de succes din primul tur, contra Dariei Gavrilova.…

- Noua senzatie a tenisului feminin, Bianca Andreescu, sportiva care reprezinta Canada, dar are origini in Romania, a fost aproape de primul trofeu al carierei, insa a pierdut la limita finala de la Auckland.

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (18 ani) a avut o prima reacție dupa ce a pierdut finala turneului feminin de tenis de la Auckland. “Tuturor celor de acasa, din Canada si din...

- Bianca Andreescu a pierdut finala de la Auckland in fața caștigatoarei de anul trecut a acestei competiții, Julia Goerges. Jucatoarea din Germania s-a impus in trei seturi, 6-2, 5-7, 1-6, dupa o ora și 44 de minute de joc. Sportiva din Canada, cu origini romanești, a avut meciul in mana. Primul…

- Bianca Andreescu (18 ani) este sportiva inceputului de an, 2019, din tenisul feminin mondial. Jucatoarea din Canada, care are origini romanești, a impresionat pe toata lumea la Auckland (Noua Zeelenada) mai ales prin victoriile obținute in fața unor sportive cu renume, precum Caroline Wozniacki si…

- Canadianca cu origini romanești Bianca Andreescu, 18 ani, locul 152 WTA, este in finala turneului de la Auckland, dupa ce a trecut de taiwaneza Su-Wei Hsieh, locul 28 WTA, scor 6-3,6-3. Finala de la Auckland, Bianca Andreescu - Julia Goerges are loc duminica, de la ora 08:30, in direct la TV Digi Sport.…

- Jucatoarea canadiana de tenis de origine romana Bianca Andreescu, locul 152 WTA, a reusit o victorie de senzatie, joi, cand s-a calificat in sferturi la turneul de la Auckland (Noua Zeelanda), dupa ce a trecut de locul 3 mondial, daneza Caroline Wozniacki, transmite news.ro.CITESTE SI: SURPRIZA:…