Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 37 de ani, originara din Romania, a speriat șoferii care au tranzitat aseara un pod din Veneția. Femeia se plimba in zig-zag pe pod, iar conducatorii auto au facut tot posibilul ca s-o evite. Femeia parea foarte ravașita și instabila emoțional. Evenimentul a avut loc in apropiere de miezul…

- Un polițist din Harare, Zimbabwe, a descoperit ca soția sa il inșela. Femeia nu avea un singur amant, ci trei! Tinashe Jala a descoperit ca soția lui, Sibongile Shana, avea mai multe relații extraconjugale, a dezvaluit iharare.com . El a reușit sa „fure” contul soției sale de WhatsApp și a aflat detalii…

- Calin Popescu Tariceanu a avut miercuri o intalnire cu Guy Verhofstadt, liderul ALDE european. Presedintele ALDE Romania a sustinut ca a reusit sa-l convinga pe Verhofstadt ca in Romania nu exista probeme in privinta statului de drept."Se fac 30 de ani de cand ne cunostem si militam impreuna…

- Femeia, gasita vinovata pentru efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse, stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, si introducerea de alcool intr-un centru de retinere si arestare preventiva, a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei, prin care se stabilea sa nu…

- Femeia, gasita vinovata pentru efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse, stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, si introducerea de alcool intr-un centru de retinere si arestare preventiva, a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei, prin care se stabilea sa nu…

- Plecata in Statele Unite ale Americii sa munceasca in vacanta pe vremea cand era studenta, romanca Dana Controneo s-a trezit in fata unei experiente care avea sa-i deschida un nou drum.

- Plecata in Statele Unite ale Americii sa munceasca in vacanta pe vremea cand era studenta, romanca Dana Controneo s-a trezit in fata unei experiente care avea sa-i deschida un nou drum.

- Simona Halep pare ca a depasit problemele medicale avute dupa turneele din Asia. Romanca a declarat ca se simte bine si ca isi doreste sa termine anul pe primul loc si sa obtina titlul de cea mai buna jucatoare a anului, dar inca nu stie cum se va prezenta la Singapore. Simona Halep, AFACERE…