Stiri pe aceeasi tema

- O romanca din Gallarate, un orașel din provincia italiana Varese, a batut pe 27 iunie o agenta de poliție. Romanca era foarte nervoasa fiindca s-a trezit cu o amenda in parbriz, a notat gazetaromaneasca.ro. Cand agenta care facea parte dintr-o patrula stradala s-a apropiat de mașina aflata in pana,…

- Un sofer roman de TIR risca o amenda de minim 50.000 euro, dupa ce a oprit camionul sa doarma in spatiul de urgenta si facea poze cu drona, in Italia. Politistii i-au confiscat drona si i-au facut plangere administrativa. La scurta vreme s-a trezit cu o patrula de politie langa el. Politistii i-au facut…

- Tragedie pentru o romanca din Italia, dupa ce a cazut intr-o prapastie. Trupul neinsuflețit al femeii in varsta de 46 de ani a fost recuperat joi seara, la Castiglione d’Intelvi, in provincia...

- Lacramioara, o romanca de 51 de ani, a murit la trei zile dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni de autoturismul unui batran. In urma ei a ramas un baiat de doar 17 ani, sfasiat de durere.

- O femeie romanca in varsta de 50 de ani, rezidenta in Italia, a fost impușcata in braț de un tanar de 16 ani care se juca cu o arma cu aer comprimat. Incidentul a avut loc in provincia Avellino, in localitatea Rione Mazzini. Carabinierii au fost chemați la fața locului dupa s-au auzit focuri de arma…

- Silvia Ceornodolea, femeia romanca in varsta de 53 de ani care a disparut seara trecuta de la Carpi, provincia Modena, a fost gasita astazi dupa ora 14:00 in preajma unei paduri, la Suzzara, in Lombardia. Romanca este in stare buna de sanatate, a anunțat rotalianul.com. Silvia Ceornodolea locuiește…

- O romanca stabilita de mai mulți ani la Roma și-a privit baiețelul de 11 ani cum murea, neputand sa faca nimic pentru el. Ioana C., in varsta de 38 de ani, se afla in mașina cu Antonio, copilul e...

- Echipa Clubului de karate KITA – Suceava a obținut 12 medalii la Campionatul Național de Karate „SHOTOKAN WSF 2019", competiție desfașurata la Pitești, in perioada 29-31 martie 2019. Sportivii suceveni au fost antrenați de sensei Anamaria Olariu, deținatoare de centura ...