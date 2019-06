Stiri pe aceeasi tema

- O fosta eleva a Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, Alexandra Balan, a absolvit ca șefa de promoție o serie de cursuri militare in Statele Unite, unde a participat la instruirea pentru un sistem de aparare operabil in Romania. Cursurile au durat doua luni și s-au desfașurat…

- O seara plina de emoție pentru elevii Colegiului Național Militar „MihaiViteazu” din Alba Iulia. Absolvenții clasei a XII- a, Promoția 68 „Nicolae Balcescu 200” din anul școlar 2018-2019 și-au luat ramas bun de la liceul unde și-au petrecut patru ani din viața. Cei 430 de elevi, au facut prezența și…

- O fosta eleva a Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia are rezultate profesionale extraordinare in cariera militara pe care și-a ales-o. Alexandra Balan a facut parte anul acesta din primul grup roman care a urmat instruirea pentru noul sistem de rachete balistice cumparate de Romania. …

- Șefii de promoție din școlile gimnaziale ale municipiului Alexandria sunt: Școala Gimnaziala „Mihai Viteazul”: BURTEA RAREȘ MARIO Școala Gimnaziala „Ștefan cel Mare”: LUPU ALICE MARIE NEAGU MARINA CATALINA Școala Gimnaziala „Alexandru Colfescu”: RIZEA ADRIANA Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu”: MARTIN…

- Eleva Oana Ventel, a Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a caștigat locul I la concurs national de folclor ”Flori de Mai ”. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Eleva Oana Ventel, a Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a caștigat locul I la concurs national de folclor ”Flori de Mai ”. A XVII –a editie a festivalului – concurs national de folclor ”Flori de Mai ” desfașurat la Bonțida, județul Cluj, in perioada 31 mai – 1 iunie, și-a desemnat…

- Saptamana trecuta anuntam in paginile ziarului nostru ca, in cadrul programului Erasmus+, Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a primit vizita unor elevi și profesori din alte 5 state europene, care fac parte din proiectul „Contexte diferite – aceleasi oportunitati in Europa de azi”.…

- Un elev al Scolii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, a reușit performanța de a obține nota 10 la testarile de limba si literatura romana și matematica, in prima etapa pentru inscrierea la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul”. Testarile s-au desfașurat vineri, 17 mai 2019 in incinta Colegiului…