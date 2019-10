O retragere 'precipitată' americană din Siria ar fi în beneficiul Rusiei şi Iranului (liderul republicanilor din Senat) 'O retragere precipitata a fortelor americane din Siria nu poate fi decat in beneficiul Rusiei, al Iranului si regimului Al-Assad. Si aceasta va creste riscul ca Statul Islamic si alte grupari teroriste sa se restructureze', a declarat acest sustinator al presedintelui Donald Trump intr-un comunicat. El i-a cerut presedintelui SUA 'sa previna un conflict important intre aliatul nostru turc din NATO si partenerii nostri sirieni locali in lupta impotriva terorismului'. Intr-un avertisment abia voalat catre Donald Trump, Mitch McConnell a subliniat ca Senatul a adoptat la inceputul anului,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

