- Alimentele și deșeurile contaminate de la aeronave sau nave internaționale au fost identificate drept principala metoda de deplasare a virusului Pestei Porcine Africane (PPA). Nu este o boala raspandita de animale. Oamenii raspandesc aceasta boala in intreaga lume, a declarat dr. Egan Brockhoff, analist…

- Statele Unite vor demara de pe data de 2 februarie procesul de retragere din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), care va dura șase luni, în urma eșecului celei mai recente runde de discuții pe aceasta tema, a anunțat un oficial american, informeaza agenția de știri Tass, citata de…

- Premierul Viorica Dancila, prezentand prioritațile Romaniei pentru președinția Consiliului Uniunii Europene (foto: www.gov.ro) La 15 ianuarie, prim-ministrul Viorica Dancila a mers in Parlamentul European pentru a prezenta la Strasbourg, in mod oficial, programul presedintiei romane a Consiliului Uniunii…

- Departamentul de Stat American a angajat compania Transiris, condusa de un roman, Silvian Centiu, si cu mai mult de jumatate din personal in Romania, pentru a crea strategia de imagine a Statelor Unite in lume, noteaza Mediafax. Initiativa de strategie se concentreaza in prezent pe Europa si a inceput…

- Valeriu Sainsus: Iata de ce de la an la an avem mai puțini studenți / Invitat în studioul Radio Sputnik Moldova, doctorul în științe demografice Valeriu Sainsus, care este și conferențiar universitar la Academia de Studii Economice din Moldova, a discutat despre cauzele și consecințele…

- Guvernul PSD/ALDE a publicat un proiect de ordonanța prin care prevede introducerea unei noi taxe in sistemul financiare, care vizeaza in principal bancile și instituțiile financiare nebancare. Guvernul a numit chiar in proiectul de lege acest bir drept „taxa impotriva lacomiei”, in condițiile creșterii…

- In conditiile in care nationalismul castiga teren in Europa si in Statele Unite, este un moment potrivit pentru a ne aminti de crimele politice savarsite de Miscarea Legionara in Romania secolului al XX-lea. Virgil Madgearu, economist, membru al PNT si ministru de Finante in 1929 si 1933, a fost impuscat…