O reţea de trafic cu fiinţe umane între Franţa şi Spania a fost dezmembrată cu ajutorul Europolului. Ce au găsit poliţiştii In organizatia acestor persoane care racolau fiinte umane de diferite nationalitati, se aflau inclusiv minori de diferite nationalitati si pe care ii pregateau sa racoleze cat mai multe persoane din tari ca Alpgeria, Mali, Maroc si Siria. Clandestinii erau transportati in Franta, cu masina, din portul Almeria. Organizatia criminala a profitat astfel sa transporte clandestin droguri, hasis, tigari si chiar specii rare de animale din specii protejate.



Ancheta a inceput cu arestarea, in Franta, a unui rezident spaniol care transporta la bordului autocarului sau 22 de clandestini,…

