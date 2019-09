Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cu venituri mici platesc unele dintre cele mai mari taxe din Europa. Bogații sunt impozitați sub media europeana Romania face parte dintre țarile care ii taxeaza mult pe cei care caștiga puțin, in timp ce impozitarea pentru venituri peste 1,5 milioane de dolari se situeaza sub media europeana,…

- Membrii rețelei de trafic de rinichi recrutau persoane cu dificultați financiare, carora le propuneau sa iși vanda organele. Anchetatorii au scos la iveala 5 cazuri, dar au informații ca lista de așteptare era mult mai lunga.

- Procuratura din Bulgaria a anuntat vineri inchiderea unei retele de trafic de organe, transmite AFP. Mai multi membri ai structurii infractionale au fost inculpati pentru recrutarea de persoane cu dificultati financiare, carora le-au propus sa isi vanda rinichii, potrivit Agerpres.Citește…

- Autoritatile din Turcia vor ca bancile locale sa stearga creditele acordate pentru unele proiecte energetice, in cadrul unui plan mai amplu destinat curatarii bilanturilor bancilor, in ideea de a stimula creditarea in economie, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro. Potrivit unor surse din apropierea…

- Simona Halep a dezamagit la US Open și a parasit Grand Slam-ul inca din turul al doilea, iar romanca a mai primit o veste proasta.Jucatoarea noastra a fost amendata cu 3.000 de dolari dupa ce a aruncat cu racheta.Totuși, suma nu e una mare pentru Halep, care a caștigat in jur de 100.000 de dolari la…

- ”Eu nu ma consider analist politic. Eu sunt diplomat și economist. M-am pregatit pentru o cariera in diplomație, am fost pasionat toata viața de de relațiile internaționale, politica externa. Am obținut diplome de facultate și master in aceste domenii. Am studiat economia internaționala și am obținut…

- Fostul presedinte peruan, Alejandro Toledo, a fost arestat in Statele Unite. Autoritatile din Peru il acuza de coruptie. Alejandro Toledo, care a fost presedinte al statului Peru din 2001 pana in 2006, se mutase de cativa ani in California.