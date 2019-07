Dan Hodoş, fostul consilier al primarului Ionică, noul preşedinte al PLUS Argeş

Dan Hodoş, fostul consilier al primarului Ionică, noul preşedinte al PLUS Argeş. “€După o campanie electorală de succes, am început alegerea conducerilor filialelor județene PLUS. Mă bucur că avem deja patru președinți de filiale și echipele… [citeste mai departe]