- Autoritatile belgiene au arestat si pus sub acuzare zeci de persoane suspectate de implicare in traficarea si vanzarea de masini achizitionate ilegal, au anuntat vineri procurorii federali, intr-un caz mediatizat pentru prima data la inceputul lui

- CHIȘINAU, 14 mai – Sputnik. Vremea extrema face ravagii în Europa. Portugalia se confrunta cu temperaturi caniculare, caracteristice mai degraba pentru mijlocul verii. Pe de alta parte, nordul si centrul Italiei au fost afectate de inundatii puternice care au lasat în urma cel putin…

- Un roman și-a cumparat din Marea Britanie o mașina BMW seria 6 pe care a platit peste 30.000 de euro, insa nu a apucat sa o conduca deloc in țara. Tanarul de 31 de ani a ramas fara bolidul de lux care i-a fost confiscat in vama Giurgiu. Barbatul transporta pe o platforma, un autoturism marca BMW, in…

- Intr-o analiza a Administratiei Bazinale de Apa „Prut-Barlad” Iasi se arata ca, din cele 32 de sisteme de canalizare existente la nivelul judetului Vaslui, doar 15 sunt complet functionale, adica mai putin de jumatate. Astfel, investitiile de milioane de euro in aceste retele din ultimii ani se dovedesc…

- Cea mai mare retea de traficanti de tutun a fost anihilata de politisti la jumatatea lunii martie. Perchezitiile au avut loc in 22 de judete, printre care si Calarasi. Atunci, oamenii legii au descins in comuna Fundeni. Aproape 27 de tone de tutun vrac si in diferite stadii de prelucrare au fost descoperite…

- Un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism,violare de domiciliu si lipsire de libertate a fost anihilat de procurorii DIICOT si ofiteri de politie, in urma a 12 descinderi in Bucuresti, Dambovita si Calarasi.

- Ospitalitatea tipic romaneasca tinda sa devina de-a dreptul umilitoare, atunci cand unii lideri ai autoritaților locale ordona ca oaspeți din diverse colțuri ale lumii sa aiba parte de cel mai bun tratament

- O grupare specializata in proxenetism, trafic de droguri si spalarare banilor a fost anihilata de politistii ialomiteni, sub coorodnarea procurorilor DIICOT, impreuna cu Metropolitan Police Service si Crown Prosecution Service din Regatul Marii Britanii.