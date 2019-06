Stiri pe aceeasi tema

- Casa de moda Chanel, care scrie in prezent o noua pagina in istoria sa dupa disparitia lui Karl Lagerfeld, si-a reafirmat luni dorinta de a ramane independenta, dupa ce anul trecut a avut vanzari de 11 miliarde dolari, informeaza Reuters.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo se teme ca viitorul plan de pace al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, pregatit de ginerele lui Donald Trump, va fi primit cu scepticism fiind considerat "inacceptabil", a relatat duminica Washington Post, citat luni de France Presse, scrie agerpres.ro.…

- Piața bursiera mondiala a pierdut peste 2.000 de miliarde de dolari in mai, pe fondul escaladarii tensiunilor comerciale dintre SUA si China, temerile intensificandu-se dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat Mexicul cu creșterea tarifelor vamale, relateaza Reuters.Washingtonul…

- Economia turca s-a contractat in ritm anual cu 2,6% in primul trimestru din 2019, in linie cu estimarile, transmite Reuters. Turcia, o mare economie emergentă percepută cândva ca o stea în ascensiune de către investitorii internaţionali, a intrat în recesiune…

- Inundațiile din Iran, cauzate de ploile torențiale din ultimele saptamani, au provocat pagube materiale de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, afectand drumuri, poduri, locuințe și terenuri agricole, au transmis duminica autoritațile locale, citate de Reuters și preluate de mediafax.Citește…

- Comisia Europeana a intocmit o lista de importuri din SUA in valoare de aproximativ 20 de miliarde de euro (22,6 miliarde de dolari) care vor avea taxe vamale sporite, in urma unui disputei privind subvenționarea industriei aeronautice, inforemaza Reuters.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire…

- Seful statului american, Donald Trump, a anuntat marti ca SUA vor impune tarife vamale asupra unor produse provenite din Uniunea Europeana in valoare de 11 miliarde de dolari, transmite Reuters.Informatia vine dupa ce, luni seara, biroul lui Robert Lighthizer, reprezentantul Special pentru…

- Seful statului american, Donald Trump, a anuntat marti ca SUA vor impune tarife vamale de 11 miliarde de dolari produselor provenite din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Informatia vine dupa ce, luni seara, biroul lui Robert Lighthizer, reprezentantul Special pentru Comert (USTR) al presedintelui…