- O replica a uneia dintre celebrele statui monumentale (denumite "moai") de pe Insula Pastelui, expusa la British Museum din Londra, va ajunge marti in Chile pentru ca sculptorii locali sa realizeze pe baza ei o copie din bazalt, ce ar putea fi oferita institutiei londoneze in schimbul operei originale,…

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. Ministrul în exercițiu al Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a declarant ca, în luna iulie, vor fi organizate cursuri de instruire în domeniul diplomației economice pentru ca fiecare atașat sa fie bine pregatit atunci când va prezenta…

- Folagbade Olateru Olagbegi III s-a nascut pe 26 iunie 1941 si i-a succedat la tron tatalui sau, Olateru Olagbegi II, care a fost rege in doua randuri (1941–1968, 1993-1998). Sub domnia sa, in luna ianuarie a acestui an, regatul sau, Owo, a sarbatorit 1.0000 de ani de existenta. Si-a luat prima…

- Potrivit unei scrisori a lui Altmaier adresata Comisiei pentru Economie din Parlamentul german, Consiliul pentru Securitate, care s-a intrunit in secret, a aprobat noua livrari de componente catre sase tari. Dupa ce a impus o interdictie totala asupra exporturilor militare catre Arabia Saudita…

- Guvernul lui Lenen Moreno, care s-a aratat in mai multe randuri deranjat de șederea prelungita a lui Julian Assange la ambasada Ecuadorului din Marea Britanie, va folosi așa-zisa scurgere din dosarul INA Papers, ca pretext pentru a-l scoate pe acesta din sediul misiunii diplomatice din Londra, scrie…

- Ministrul de interne britanic, Sajid Javid, a anuntat miercuri un program de despagubiri pentru asa-numita 'generatie Windrush', imigranti sositi dupa Al Doilea Razboi Mondial, dintre care unii au suferit un 'tratament inacceptabil', relateaza AFP. Aceasta generatie poarta numele navei…

- O noua zi cruciala la Londra. Acordul Brexit negociat de Theresa May cu Bruxellesul va fi votat in Camera Comunelor pentru a treia oara, chiar in ziua in care Marea Britanie ar fi trebuit sa paraseasca oficial UE.

- Galeria Tate Modern din Londra a fost cea mai vizitata atractie turistica din Marea Britanie in 2018, reusind aceasta performanta pentru prima data in ultimii zece ani si depasind British Museum, potrivit unor date prezentate miercuri si citate de EFE. Association of Leading Visitor Attractions…