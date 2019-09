Stiri pe aceeasi tema

- "La fata locului SAJ Sibiu a trimis doua ambulante, una de tip C2 (cu medic) si una de tip B2. Echipajele prezente la fata locului au gasit o femeie de 42 ani din pacate decedata, o tanara 14 ani cu traumatism la membrul inferior, o femeie de 21 ani cu traumatism toracic grav (stare critica) si un…

- O femeie de 42 de ani a murit, iar doua persoane, intre care o fata de 14 ani, au fost ranite, dupa ce o remorca plina cu cartofi s-a rasturnat peste ele. Accidentul s-a produs in camp, in judetul Sibiu, in timp ce un tractor tracta trei remorci pline cu cartofi.

- O femeie din comuna Boteni, județul Argeș, a murit sambata dupa ce a fost prinsa sub remorca unui motocultor care s-a rasturnat, transmite ziarulargesul.ro. Soțul conducea motocultorul intr-o panta abrupta, iar utilajul s-a rasturnat, remorca pravalindu-se peste soția sa. Fiica aflata mai la distanta…

- Scene de groaza au avut loc, joi dimineața, pe o strada din Drobeta Turnu Severin, in județul Mehedinți. O femeie de 45 de ani a murit, dupa ce fost lovita cu un obiect ințepator-despicator, posibil topor, de persoane necunoscute. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinți și…

- O femeie in varsta de 40 de ani și-a pierdut viața, iar alte cinci persoane au fost ranite, in urma unui accident produs joi dupa amiaza, pe DJ 601 A, intre localitațile Dragomirești Deal și Bacu, județul Gorj.

- Un accident grav a avut loc joi dupa-amiaza, pe DJ 601 A, in județul Giurgiu. O femeie de 40 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite, intre localitatile Dragomiresti Deal si Bacu. Politistii ajunsi la fata locului efectueaza cercetari privind cauzele producerii accidentului. „Am fost…

- Cel putin 45 de persoane au murit si peste 100 au fost ranite in centrul Nigeriei dupa ce un camion-cisterna rasturnat din care populatia lua combustibil a explodat, au anuntat marti serviciile de securitate, citate de AFP, potrivit agerpres.ro."Am descoperit 45 de trupuri de persoane decedate,…